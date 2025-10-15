Malas noticias: Nicolás Jarry se baja de otro torneo ante delicada lesión

Nicolás Jarry (109°) vuelve a vivir días complicados. El tenista nacional se bajó a última hora de la primera ronda del ATP 250 de Almaty, en Kazajistán, donde este martes iba a enfrentar local Timofey Skatov (236° del mundo). De inmediato, se instaló la preocupación por el chileno.

Más tarde, en sus redes sociales, el Príncipe explicó los motivos de su retiro. “Estoy un poco triste. Lamentablemente, llevo casi dos semanas con un tema en el codo que aún no se ha mejorado al 100 por ciento. No estoy pudiendo sacar, así que es imposible competir“, dijo.

“Estoy haciendo todo lo mejor posible con el equipo, intentando mejorarme para terminar bien y como se merece esta temporada, yendo día por día. Va mejorando poco a poco, pero más lento de lo que me gustaría“, señaló.

Pese a los esfuerzos del ahora N°3 de Chile, tampoco podrá competir la próxima semana y tuvo que borrar su nombre de otro torneo. En las últimas horas, también se confirmó la baja de Nicolás Jarry en el Challenger de Brest, que se desarrollará en Francia a partir del lunes 20 de octubre.

Nicolás Jarry se bajó de otro torneo | Getty Images

ver también ¿Quién ha ganado más? Este es el dinero ATP que acumulan Jarry, Garin y Tabilo

Una lesión complica a Nicolás Jarry cerca del cierre de la temporada

Habrá que ver si Nicolás Jarry alcanza a recuperarse para terminar la temporada de la mejor forma posible y sumar puntos que le permitan entrar de manera directa al Australian Open 2026. Para eso, necesita volver al Top 100 del ATP.

Publicidad

Publicidad

Con el retiro de estos dos torneos, las próximas competencias en el calendario del Príncipe son el Challenger de Bratislava 2 (a partir del lunes 27 de octubre) y el ATP de Atenas (a partir del 2 de noviembre).