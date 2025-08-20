Cristian Garin (127°) quedó con las ganas en la segunda ronda de la qualy del US Open.
El chileno enfrentaba al argentino Marco Trungelliti (183°) y llevaba la ventaja por 4-3 en el primer set, hasta que la lluvia empapó la cancha y obligó a suspender la acción.
Ahora ya hay nueva fecha y hora para retomar la historia.
De la ventaja a la suspensión
El partido arrancó cerca de las 12:30 horas en Nueva York y pintaba bien para Gago.
Con el marcador a su favor, todo se detuvo de golpe cuando el cielo se abrió y la cancha quedó impracticable.
Pese a que se especuló con reanudarlo más tarde, las condiciones climáticas no dieron tregua.
Cancha empapada este miércoles en el US Open (Foto: captura).
El nuevo horario para Garin vs. Trungelliti
La organización del US Open confirmó que el duelo se reprogramó para este jueves 21 de agosto, no antes de las 12:30 horas de Chile.
Será la oportunidad de definir quién sigue con vida en la qualy, en un cruce que tiene un único antecedente: el chileno ganó en 2013 en el Challenger de Río de Janeiro, también en un partido de tres sets.
¿Cómo seguir el partido?
Aunque el US Open será transmitido por ESPN y Disney+ Premium, los duelos de la qualy no forman parte de la cobertura oficial.
La mejor alternativa es seguir las actualizaciones en Google y, por supuesto, en RedGol, donde estaremos reportando punto a punto lo que ocurra con Garin en Nueva York.