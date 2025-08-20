La lluvia trastocó la jornada de este miércoles en Flushing Meadows y el duelo entre Cristian Garin y Marco Trungelliti quedó aplazado.
Ahora, el encuentro por la segunda ronda de la clasificación del US Open se disputará este jueves, con la expectativa de que el tiempo no vuelva a jugar una mala pasada.
¿A qué hora juega Garin vs. Trungelliti?
El cruce entre Garin y Trungelliti se corrió para este jueves 21 de agosto, no antes de las 12:30 horas de Chile.
Eso sí, es una hora tentativa y el horario oficial se dará a conocer dentro de las próximas horas.
¿Cómo ver el partido en vivo?
Si bien la transmisión oficial del US Open en Latinoamérica es por ESPN y Disney+, los partidos de la qualy no será incluidos.
Se recomienda seguir las actualizaciones en Google y, por supuesto, de RedGol, donde iremos reportando lo que ocurra en Estados Unidos.