¿A qué hora juega Cristian Garin vs. Marco Trungelliti en el US Open? Nueva fecha, horario y dónde ver en vivo

El chileno debía enfrentar este miércoles al argentino por la segunda ronda de la qualy del US Open, pero el mal clima obligó a mover el partido.

Por Javiera López Godoy

Cristian Garin y Marco Trungelliti
© Getty ImagesCristian Garin y Marco Trungelliti

La lluvia trastocó la jornada de este miércoles en Flushing Meadows y el duelo entre Cristian Garin y Marco Trungelliti quedó aplazado. 

Ahora, el encuentro por la segunda ronda de la clasificación del US Open se disputará este jueves, con la expectativa de que el tiempo no vuelva a jugar una mala pasada.

¿A qué hora juega Garin vs. Trungelliti?

El cruce entre Garin y Trungelliti se corrió para este jueves 21 de agosto, no antes de las 12:30 horas de Chile.

Eso sí, es una hora tentativa y el horario oficial se dará a conocer dentro de las próximas horas. 

¿Cómo ver el partido en vivo?

Si bien la transmisión oficial del US Open en Latinoamérica es por ESPN y Disney+, los partidos de la qualy no será incluidos.

Se recomienda seguir las actualizaciones en Google y, por supuesto, de RedGol, donde iremos reportando lo que ocurra en Estados Unidos.

