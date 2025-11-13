La llegada de Alexis Sánchez a Sevilla fue muy polémica, porque los hinchas andaluces criticaron su arriba por su edad y mala campaña pasada en Udinese, sin embargo, dio vuelta esa situación a punta de buen juego.

El delantero chileno tuvo un buen inicio de temporada, con dos goles y dos asistencias, con lo que se ganó la confianza del entrenador Matías Almeyda.

Alexis está lesionado en Sevilla y lo han extrañado en el cuadro de Nervión, donde ya están pensando en el futuro y lo ven con el formado en Cobreloa en sus filas.

ver también “Nació el bebe más esperado”: las redes explotan con la paternidad de Alexis Sánchez

Afirman que Sevilla quiere extender el contrato de Alexis Sánchez

El arranque de temporada para Alexis Sánchez en Sevilla ha sido bueno, es por ello que afirman que el club español quiere extender su contrato, que vence en junio de 2026.

El sitio partidario del elenco andaluz Orgullo Biri, dio a conocer que el director deportivo, Antonio Cordón, quiere alargar el vínculo de Alexis y del volante Batista Mendy.

Alexis Sánchez ya es referente en Sevilla. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

“El Sevilla FC no quiere esperar al verano. Antonio Cordón trabaja ya en la continuidad de Alexis Sánchez y Batista Mendy, dos piezas clave en el proyecto de Matías Almeyda“, señala el citado medio.

“El director deportivo busca cerrar ambas operaciones antes de que finalice la temporada. La intención es blindar a dos futbolistas que han demostrado compromiso y rendimiento en un momento decisivo”, agregaron.

Alexis Sánchez espera volver pronto a las canchas y en Sevilla lo están esperando.