Hace algún tiempo, la UC tuvo a un jugador de sus divisiones inferiores en la disputa de un Mundial con Argentina. Fue el 2015, cuando el entonces promisorio atacante Ricardo Rodríguez fue citado a la Albiceleste para el torneo Sub 17 que organizó nuestro país. Y que ganó Nigeria tras vencer a Mali en la final.

Pues bien, en este Mundial Sub 20 también hay alguna relación entre Universidad Católica y el cuadro trasandino, que pasó a la final del certamen luego de derrotar por 1-0 a Colombia en el Estadio Nacional. Fue gracias a un solitario gol de revés que anotó Mateo Silvetti.

Precisamente, el jugador del Inter Miami fue uno de los tres que motivó un tuit de una leyenda en los Cruzados: Ricardo Lunari, quien aprovechó la bonanza del equipo dirigido por Diego Placente para recordar su paso como director técnico en Newell’s Old Boys, cuadro donde también estuvo en su época de futbolista.

Silvetti celebra tras su bonita definición ante Colombia. (Dragomir Yankovic/Photosport).

El Cadi Lunari usó su cuenta de X para un reclamo contra la dirigencia de la Lepra. “Tan equivocados no estábamos cuando hicimos jugar en primera a Tomás Pérez, Valentino Acuña y Mateo Silvetti”, escribió el otrora jugador de la Franja, donde dejó un recuerdo imborrable.

Ricardo Lunari, el símbolo de la UC que se hincha de orgullo por tres finalistas con Argentina en el Mundial

Argentina se medirá a Marruecos en el Mundial Sub 20 de Chile para definir al campeón y este ídolo de la UC, Ricardo Lunari, conoce muy bien a tres de los futbolistas que trajo Placente en su delegación. “Aunque nos echaron sabían que no le estábamos errando”, agregó Ricardo Lunari.

Valentino Acuña y un remate ante Nigeria. (Andres Pina/Photosport).

“¡¡¡Hoy nos enorgullecen llegando a la final del Mundial Sub 20 en Chile!!! ¡¡¡Vamos Argentina!!!”, aseguró Lunari, quien hace muy poco estuvo presente en el Claro Arena. Fue uno de los invitados al Adiós Capitanes, la despedida del fútbol de Milovan Mirosevic, José Pedro Fuenzalida y Cristián Álvarez.

Ricardo Lunari salió reemplazado de aquel partido amistoso. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Lunari se refiere a un mediocampista (Tomás Pérez) que hoy milita en el Porto de Portugal, un extremo (Mateo Silvetti) que juega en el Inter de Miami y un enganche (Valentino Acuña) que continúa en Newell’s Old Boys, donde Lunari fue interino desde septiembre a noviembre en 2024.

