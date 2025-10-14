ver también El elogio a Garnero que lo distancia radicalmente de Tiago Nunes en la UC: “Entra mejor en el equipo”

El portero de Universidad Católica dio una vuelta extensa antes de tener una chance en el primer equipo de los Cruzados, incluidos un par de salidas a diferentes clubes del ascenso. Primero fue a la Liga 2D en 2022, donde estuvo en Deportes Concepción. Luego, pasó a Cobreloa.

De hecho, salió con mucha polémica del cuadro loíno. Así de extenso fue el camino de Vicente Bernedo, quien recién tras una grave lesión de Thomas Gillier pudo disponer de oportunidades para ser el custodio de la valla en la UC. El camino quedó más allanado para él.

Aunque aprovechó el escenario favorable con un rendimiento en alza constante. “Ha sido un camino largo. Siempre mi objetivo fue estar donde estoy ahora. Me tiene muy feliz estar acá. En los préstamos, han sido buenos y malos, uno también va perdiendo la esperanza de si va a llegar o no”, dijo el Vicho Bernedo sobre esas aventuras.

Vicente Bernedo en acción ante Colo Colo en el estadio Monumental. (Andres Pina/Photosport)

“Gracias a dios, con tiempo y harto trabajo, hoy en día lo estoy logrando. Eso me tiene muy feliz. Me preparé mucho para esta oportunidad”, agregó Bernedo, quien tiene 24 años y mide un metro con 87 centímetros. Por ahora, se impuso en la lucha ante Darío Melo, el suplente.

Prosiguió con sus reflexiones. “Era mucho tiempo sin jugar partidos. Estuve un poquito más de dos años sin jugar 90 minutos. Al principio iba costando, obviamente iba a haber errores”, aseguró el Vicho, quien se ha visto cada vez más seguro. Prueba de eso son las siete vallas invictas que entregó en la Liga de Primera.

Bernedo recuerda su experiencia en el ascenso chileno mientras se reafirma como el “1” de Católica

Para Vicente Bernedo, el sueño de su infancia era ser el arquero titular de la Católica y lo consiguió tras dispares periplos por el norte y el sur en el ascenso del balompié nacional. Está consciente de la presión que implica ser portero. Sobre todo en un equipo grande.

“En el puesto, los errores se notan más. Pasa mucho eso. Creo que lo he sabido llevar de buena manera, me he sentido bien con el pasar de los partidos. Ha ido de la mano con el rendimiento del equipo”, aseguró el golero, quien fue candidateado por Marcelo Rambo Ramírez como una alternativa a la selección chilena.

Vicente Bernedo ha tenido una temporada de crecimiento en la Católica. (Pepe Alvujar/Photosport).

Bernedo tiene claro que el nivel del equipo dirigido por Daniel Garnero es clave para que pueda destacar. “Cuando anduvo bien el equipo, yo también he podido andar bien. Eso me da confianza”, soltó el Vicho, quien afina detalles para la visita a Everton de Viña del Mar este 19 de octubre. Los Cruzados llegarán al estadio Sausalito luego de cinco triunfos consecutivos en la Liga de Primera. Algo que los hace soñar en serio por ganar el Chile 2.

Así va la UC en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

