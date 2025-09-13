Lawrence Vigouroux tuvo una jornada muy especial en el cierre de las Eliminatorias, pues debutó oficialmente en la Roja adulta. Más allá de que el equipo comenzó las últimas dos fechas eliminado, el portero del Swansea City pudo mostrar su nivel en dos partidos.

Ofreció una tapada espectacular en el inicio del partido en el mítico estadio Maracaná. Tuvo dos buenos achiques en las jugadas del primer y tercer gol ante Raphinha y Luiz Henrique, respectivamente. También dejó ver una precisión evidente con su pierna zurda.

Por eso mismo, entre otras cosas, Nicolás Córdova refrendó su confianza en él para recibir a Uruguay. Vigouroux pudo entregar el arco invicto y salvo una salida errática por un balón aéreo, el ex meta del Leyton Orient no tuvo fallas. Aunque estuvo cerca de recibir un golazo de Federico Valverde tras un error en un pase de Guillermo Maripán que le dejó la bola servida al volante del Real Madrid.

Lawrence Vigouroux en acción ante Uruguay. (Pepe Alvujar/Photosport).

Todo eso fue evaluado por un icónico golero que tuvo el fútbol chileno. Que jugó muchos años en Colo Colo y fue mundialista con la selección chilena en Francia ’98. Hoy en día, se dedica al comentario deportivo. Más de algún lector notó que se trata de Marcelo Ramírez. “Vigouroux respondió con creces”, expuso Rambo en diálogo con RedGol.

“Creo que hay muy buenos arqueros. (Thomas) Gillier me parece una tremenda alternativa, Vicente Reyes también es de mucha proyección. Puede ser Vigouroux u otro, hay arqueros de experiencia”, manifestó el Rambo Ramírez en la conversación con nuestro querido Paulo Flores.

Las inesperadas propuestas del Rambo Ramírez para pelear con Vigouroux el arco de la Roja

A pesar de que el Rambo Ramírez levantó el pulgar con las actuaciones que dejó Vigouroux en la Roja, también sugirió un convocado nuevo para cubrir aquel puesto. Y tres nombres más de veteranos, en caso de que fuera necesario. “Bernedo está jugando muy bien. Tenemos hartos arqueros”, dijo el comentarista de TNT Sports al teléfono con el gran Florete.

Se refiere a Vicente Bernedo, quien aprovechó al máximo la lesión de Thomas Gillier antes de que se fuera como agente libre al Bologna de Italia. El Vicho tomó el puesto de titular y no lo ha soltado, con un rendimiento en alza. De hecho, tiene varias tapadas relevantes en los partidos, como aquel espectacular achique ante Cristofer Mesías que hubiese sido el 2-0 de Cobresal en esa victoria ante los Mineros.

Vicente Bernedo en acción ante Cobresal. (Felipe Zanca/Photosport).

“Creo que el arco no es la preocupación. La gran preocupación es el ‘9’, ahí tenemos carencias. Si se necesita experiencia, está Nacho González, Zanahoria Pérez, Mono Sánchez”, apuntó el Rambo sobre estos goleros que tienen 35, 35 y 38 años, respectivamente. El tiempo dirá. Lo primero, al parecer, es encontrar al nuevo director técnico.