Claudio Borghi dejó una crítica en torno a la Supercopa que respondió un ídolo de Colo Colo. El Bichi le restó total importancia al encuentro que medirá a los albos contra la Universidad de Chile en el estadio Santa Laura este domingo 14 de septiembre a las 15 horas.

En ese contexto, RedGol tomó el teléfono para conversar con un referente del arco en el Cacique. Un icónico golero que devino en comentarista deportivo y llegó a TNT Sports precisamente para reemplazar la salida del Bichi Borghi. Las referencias son para Marcelo Ramírez.

La respuesta del Rambo en torno a este tema fue muy elocuente. “Es un título y una copa. Tiene un relieve mayor si se le gana a la U, al clásico rival. Lo mismo para ellos. Es una copa en las vitrinas para el resto de tu vida, forma parte de la historia”, dijo Ramírez en la entrevista que le concedió a nuestro querido Paulo Flores.

Marcelo Ramírez salió al paso de unos dichos del Bichi Borghi. (Edgard Cross/Photosport).

“Estos títulos aparecen en el recuento. Es una final de alto impacto por un título. Le doy toda la importancia, no existen las copitas”, dijo el Rambo, que también está consciente del sinfín de dificultades que surgieron para confirmar la realización del partido.

Rambo Ramírez va contra el Bichi Borghi por Colo Colo y la Supercopa

Colo Colo afina detalles para enfrentar a la U de Chile en la Supercopa, torneo que fue reducido al mínimo por el Bichi Borghi. Aunque esa opinión del DT que fue tetracampeón con los albos no encontró respaldo en las palabras de Marcelo Ramírez.

“Han pasado tantas cosas que por un lado, uno quisiera entender todo lo que ha costado armar este partido. Acá la clave es tener reglas claras, estrictas, que haya seguridad en los estados. Y el que se sale de los márgenes, tenga que pagar algún tipo de condena. Es la única manera”, describió Ramírez.

Humberto Suazo conversa con el Bichi Borghi en Colo Colo. (LUIS HIDALGO/PHOTOSPORT).

Añadió que “este partido se tenía que jugar en enero y por diversos problemas. Un sinfín de temas. Recién 48 horas antes se está dando la seguridad de que se juega. Lo único que espero es que las autoridades tomen realmente cartas en el asunto y estas cosas queden atrás”.

Otro tema que conversó el ex golero fue el inicio de ciclo del argentino Fernando Ortiz, quien tomó las riendas del plantel profesional luego de la salida de su compatriota Jorge Almirón y el interinato breve encabezado por Hugo González y Luis Pérez.

“Para mí, si es callado, locuaz, callado o pesado pasa a segundo plano. Lo que realmente importa es la puesta en escena con el equipo. Eso lo veremos el domingo. Es un bonito debut, hermosa posibilidad ante el clásico rival. Un título, imagínate el tremendo debut que sería. Me reservo cualquier opinión”, aseguró Marcelo Ramírez.

Fernando Ortiz cuenta los días para su debut en Colo Colo. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Tuvo más. “No he visto jugar a sus equipos. Los entrenadores sabemos que te puede ir bien o mal. Me interesa que le saque rendimiento al equipo, que tenga autoridad de poner y sacar jugadores, que sea un equipo agresivo y respete la tradición de Colo Colo. Que ponga la gente joven que viene pidiendo cancha. Todo eso quiero verlo”, sentenció Ramírez. Al menos le dio el margen de la duda.