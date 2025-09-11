La Supercopa 2025 entre Colo Colo y Universidad de Chile se juega. Al menos así lo anunció de manera oficial la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, para desgracia del alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, que no quería el duelo en el estadio Santa Laura.

Así las cosas, el duelo que debía enfrentar al vigente campeón de la Liga de Primera contra el monarca de la Copa Chile, a inicios de temporada, se jugará este domingo 14 de septiembre, desde las 15:00 horas, en el estadio Santa Laura.

Y a espera del duelo, el ex DT de Colo Colo y la selección chilena, Claudio Borghi, sacó ronchas al ningunear tajante a la competencia de pesado trofeo: “¿puedo ser ofensivo? La Supercopa es una copita“, sostuvo el Bichi en ESPN.

El mediocampista campeón del mundo con Argentina en México 86 sentenció que “yo no encuentro ninguna final importante si no te da algo a cambio. Y la Supercopa no te da nada“.

ver también Johnny Herrera exige triunfo ante Colo Colo por la Supercopa: “Revancha, U de Chile fue estafada en el Superclásico”

Dante Poli: “La Supercopa nunca va a tener prestigio si…”

En paralelo, Dante Poli manifestó que “obviamente no es la Copa Chile, ni la Liga de Primera ni la Sudamericana, pero es un título de Supercopa. Yo estoy de acuerdo en que no es relevante, pero si siempre cuestionamos este tipo de torneos, nunca va a tener un prestigio ni la importancia“.

¿Es importante la Supercopa? Según Borghi, Colo Colo y la U pelearán una copita.

Publicidad

Publicidad

Por último, Marcelo Barticciotto en el mismo panel de ESPN F90 concluyó que de todas formas la Supercopa “en el currículum de los futbolistas y los técnicos se cuenta”.

Eso sí, no hay que olvidar que la Supercopa 2025 tendrá el plus de ser el primer Superclásico en la joven historia del certamen, lo que le agrega sazón al choque directo entre azules y albos, con el registro reciente del triunfo de Colo Colo ante la U en el estadio Monumental, por la Liga de Primera.

ver también Colo Colo vs. U de Chile: Detalles sobre el pobre premio económico por jugar la Supercopa 2025

Como estadística, Colo Colo ha ganado cuatro Supercopas y la U una, con registro de tres clásicos entre el Cacique y Universidad Católica; y una definición entre Universidad de Chile y la UC (la ganó La Franja en 2016).

Publicidad