Supercopa de Chile

Johnny Herrera exige triunfo ante Colo Colo por la Supercopa: “Revancha, U de Chile fue estafada en el Superclásico”

El ex 25 aseguró que la U viene de ser "estafada" en el reciente Superclásico y pide un triunfo ante Colo Colo en la Supercopa como revancha.

Por Diego Jeria

Johnny quiere revancha para la U en la Supercopa ante Colo Colo.
© CapturaJohnny quiere revancha para la U en la Supercopa ante Colo Colo.

Universidad de Chile se mentaliza en el nuevo Superclásico contra Colo Colo, esta vez por la dilatada y polémica Supercopa 2025. El duelo debía abrir la temporada, pero en medio de problemas de organización y amenazas de la barra alba se suspendió.

Postergada incontables veces hasta ahora, en la directiva azul y el alcalde de Independencia intentan hasta ahora postergar el encuentro, considerando que cuatro días después la U visita a Alianza Lima por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, el técnico Gustavo Álvarez y el plantel de la U quieren jugar la Supercopa este domingo. Y Johnny Herrera le deja una exigencia con arenga incluida al Chuncho.

“Que haya fútbol, más allá de la rivalidad que hay en ambos equipos. Y mirándolo del lado de la U, Universidad de Chile tiene una revancha a la vuelta de la esquina”, dijo el ex 25 del Chuncho en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

“La U fue estafada”: pide triunfo en la Supercopa como revancha

Cabe recordar que el último partido de azules y albos fue el pasado Superclásico del estadio Monumental, con triunfo por 1-0 para Colo Colo, por la Liga de Primera.

Johnny Herrera no olvida el codazo de Correa en el último partido de Universidad de Chile y quiere triunfo ante Colo en la Supercopa: “Revancha para la U que viene de ser estafada”

Johnny Herrera no olvida el codazo de Correa en el último partido de Universidad de Chile y quiere triunfo ante Colo en la Supercopa: “Revancha para la U que viene de ser estafada”

Johnny Herrera aún no olvida la polémica jugada del codazo de Javier Correa a Matías Zaldivia. En el CDA consideran que el delantero de Colo Colo debió ser expulsado, condicionando un partido en el que después fue la U quien terminó con uno menos, por la tarjeta roja de Franco Calderón.

“La U viene de pasarlo mal en el Superclásico, viene de ser pasada a llevar y estafada. El domingo tiene la revancha a la vuelta de la esquina y qué mejor que contra Colo Colo”, sentenció Johnny Herrera.

La Supercopa entre Universidad de Chile y Colo Colo está programada para este domingo 14 de septiembre, desde las 15:00 horas en el estadio Santa Laura. Si se juega, dirige el árbitro Felipe González.

