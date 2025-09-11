La Supercopa entre Universidad de Chile y Colo Colo sigue en ascuas, en lo que ya es un bochorno de proporciones por todos lados. El partido debía ser el primero de la temporada y se suspendió. Ahora son los azules, y otros, los que quieren impedir el pitazo inicial.

La directiva de la U no quiere que se juegue y presiona para ello. El alcalde de Independencia también hace todo por su lado para evitar el duelo en Santa Laura. Por su parte, el plantel y el DT de la U Gustavo Álvarez quieren jugar, mientras en la ANFP se resisten a reprogramar y las autoridades de la Región Metropolitana dieron el visto bueno.

En paralelo, Colo Colo rasga vestiduras y argumenta que hay que cumplir la programación sí o sí, olvidando que hace poco fue el Cacique el que exigió suspender varios partidos. Al final, se juegue o no la Supercopa ya es un circo. Y a tres días no hay ninguna certeza.

Mientras, el exdelantero de Universidad de Chile, Mauricio Pinilla, fue tajante para recomendar a los azules que jueguen. El Chuncho debe volver a la competencia, precisamente porque cuatro días después de la Supercopa visita a Alianza Lima por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. La U no juega desde el pasado 31 de agosto, precisamente del Superclásico contra Colo Colo.

Pinilla a la U: sacarse el cacho y tomar ritmo para la Sudamericana

“Acá estamos a la expectativa de los que pase el fin de semana, si se va a jugar o no esta tan aclamada Supercopa. En lo futbolístico, ojalá que si se da el partido podamos ver un encuentro entretenido. Está todo complicado”, dijo Pinilla en Deportes en Agricultura.

Agregó que “es un partido de alta exigencia para la U, contra Colo Colo, un Superclásico. O sea, la U tiene que preparar el partido de la Copa Sudamericana y tiene que llegar con nervio competitivo, tiene que llegar con rodaje. Si pasas 10 días o dos semanas sin jugar te afecta lo futbolístico, absolutamente. ¿Qué se puede jugar después? Sí, pero cuánto tienes que esperar para jugar una Supercopa”.

Pinilla le recomienda a la U jugar el Superclásico de la Supercopa este domingo 14 de septiembre: precisamente porque debe enfrentar a Alianza en Copa Sudamericana.

“Está raro el tema, son contradictorias las declaraciones de los directos interesados. Pero a la U le hace bien jugar, la U tiene que jugar al fútbol, más allá que después tenga que jugar con Alianza Lima cuatro días después. Son cuatro días”, complementó.

Añadió que “tienes tiempo suficiente de recuperación, son jugadores profesionales. La U tiene que jugar. Lamentablemente si se programa hay que jugarla, y hay que sacarse este cacho de encima también. Ya a nadie le interesa quién gane la Supercopa, es intrascendente”.

“Ganar la Supercopa le sirve más a Colo Colo, porque ha tenido un año para el olvido, para la U sería una manchita más, pero Universidad de Chile tiene que preocuparse de repuntar en el campeonato y pelear la Copa Sudamericana. Para la U no va a ser un buen año si queda eliminada de Copa Sudamericana y no clasifica a Copa Libertadores, por lo menos, porque el campeonato nacional se le escapó”, sentenció Mauricio Pinilla.