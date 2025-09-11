La Supercopa de Chile es uno de los partidos más postergados del fútbol chileno, donde Colo Colo y Universidad de Chile tienen fecha para ponerse al día: domingo 14 de septiembre a las 15:00 hrs.

Sin embargo, pese a que el duelo está programado, con árbitro designado, y los equipos preparando a sus mejores jugadores, no está del todo confirmado al 100%.

Y es que los trabajos en el Estadio Santa Laura han ocasionado una verdadera guerra entre Universidad de Chile, la Delegación Presidencial, el alcalde de Independencia e incluso desde la Cámara de Diputados.

Es más, desde el Centro Deportivo Azul pidieron formalmente a la ANFP la suspensión de la Supercopa, misiva que fue negada y respondida en duros términos.

Fouillioux filtra el pedido de Universidad de Chile a la ANFP

Si bien, se dio a conocer los puntos que desde la U acusaban a la ANFP de no ayudar al club de cara a la Copa Sudamericana el 18 de septiembre, una información que era desconocida hasta ahora sale a la luz.

Esta tiene que ver con las peticiones que desde el CDA hicieron a Quilín 5635, y una que pasó por alto. Fue el periodista Gonzalo Fouillioux quien, en Balong Radio, que dio a conocer la solicitud que desde la ANFP ignoraron.

El profesional de TNT Sports detalló que Universidad de Chile propuso jugar la Supercopa ante Colo Colo el sábado 13 de septiembre. Un día antes de la fecha que se disputará.

“La U trató de correrlo (el partido de la Supercopa) para el sábado, y es por un tema, según por lo que leí, del contingente policial porque está más cerca del 11 (de septiembre). Eso es lo que leí”, comentó el también periodista de TVN.

Esta propuesta tenía un fin: un día más de descanso para los azules para así viajar a Lima y disputar el duelo de cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima. Sin embargo, no hubo respuesta positiva.

¿Cuándo se jugará la Supercopa 2025 entre Colo Colo y Universidad de Chile?

Albos y azules se enfrentarán el domingo 14 de septiembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.

