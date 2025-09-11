Alarma total: Gustavo Álvarez recibe importantes ofertas y peligra permanencia en la U

Universidad de Chile se mentaliza en la Supercopa de este domingo ante Colo Colo y en la Copa Sudamericana frente a Alianza Lima. Los azules tienen la chance de dar dos golpes importantes y así soñar a lo grande con un 2025 histórico.

Sin embargo, también existe preocupación en la interna del CDA ya que los buenos resultados de Gustavo Álvarez reactivaron el interés de varios clubes y hasta selecciones. Lo que hace tambalear su continuidad en el Romántico Viajero.

Así lo deslizaron en Sportcenter Chile, donde adelantaron las opciones que tiene de seguir su carrera. “En Universidad de Chile están atentos. Cumple con los requisitos y está en carpeta de la ANFP. Le saca rendimientos a jugadores y en funciones que no todos encuentran”, indicaron.

Pero para calma de los hinchas azules, de momento el profe Álvarez no se vuelve loco con las opciones que llegan a su escritorio. A tal punto que ya respondió que cumplirá su contrato hasta final de año, y recién ahí analizará lo que llegue.

“Está enfocado en terminar bien el año y recién ahí analizará posibles ofertas. En la U están atentos ya que además puede recibir ofertas del fútbol argentino como ya ocurrió, pero decidió quedarse en Chile”, complementaron.

¿Cuánto es el sueldo de Gustavo Álvarez?

El entrenador que ya salió campeón en Huachipato recibe uno de los sueldos más altos del fútbol chileno. Según reveló Top Mercado, Gustavo Álvarez gana en Universidad de Chile el monto de 50 mil dólares mensuales. Lo que equivale a unos 48 millones de pesos chilenos cada 30 días.

Ahora su ciclo en el Romántico Viajero comenzó en 2024 y firmó contrato hasta 2026. Por lo que su salida implicará una importante negociación.