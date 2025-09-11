Universidad de Chile sufre una baja importante de cara a la Supercopa de este domingo contra Colo Colo. Es que ya es un hecho que el defensor Nicolás Ramírez será baja en el Superclásico y está muy en duda contra Alianza Lima, por Copa Sudamericana.

Tal como detalló Emisora Bullanguera, “Gustavo Álvarez sumó un nuevo dolor de cabeza. El DT de la U vuelve a sufrir con las lesiones en su plantel“.

“Esto porque a días de un nuevo encuentro ante Colo Colo, un defensor azul es baja y preocupa de cara a los cuartos de final ante Alianza Lima. Nicolás Ramírez sufrió un desgarro luego del choque ante los albos por la Liga de Primera“, agregó.

Ramírez baja en la U: sigue entrenando aparte

Así las cosas, la U pierde al defensa central que es titularísimo en la zaga de Gustavo Álvarez. Ramírez será baja ante los albos en la Supercopa y está complicado que sea alternativa contra Alianza, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el jueves 18 de septiembre en Perú.

Nicolás Ramírez se pierde la Supercopa ante Colo Colo por lesión y es duda contra Alianza Lima.

De hecho, Nicolás Ramírez sigue entrenando aparte de sus compañeros desde el Superclásico del pasado 31 de agosto, por La Liga de Primera. Y hasta ahora no ha podido realizar los trabajos con normalidad.

Cabe recordar que la Supercopa de Chile está conformada por la ANFP con árbitro y conferencia de prensa de capitanes programada para este viernes. Sin embargo, aún hay posibilidades que el tramitado encuentro sea suspendido por los trabajos que se realizan en el entorno e interior del estadio Santa Laura.

La Supercopa de Chile entre la U y Colo Colo está programada para este domingo 14 de septiembre, desde las 15:00 en el estadio Santa Laura. Arbitrará Felipe González.