Mucha controversia ha implicado que se juegue la Supercopa este domingo, en el estadio Santa Laura, entre la Universidad de Chile y Colo Colo. Esto debido a los dirigentes azules llevan varios días queriendo suspender el duelo.

Aducen que en cuatro días más deben jugar contra Alianza Lima, aunque en Radio Cooperativa señalaron que el tema no pasa por un desgaste físico, sino que por algo mental.

“Contra La Serena (duelo que suspendieron por el torneo) no tenían problemas en jugar. El problema es jugar dos partidos Clase A tan seguidos”, señaló el reporteo radial Francisco Caneo.

Asegura que eso se lo señaló un dirigente universitario. “Si perdemos, queda diezmado el equipo por perder dos veces seguidas con Colo Colo en poco tiempo, se llega a Lima con otro ánimo”, admitió.

U de Chile y Colo Colo jugarán en el Santa Laura la Supercopa este domingo

De hecho, asegura que en caso de vencer al Cacique también hay un problema “porque si ganamos tiene que haber celebración”, lo que molestó por ejemplo a Marcelo Barticciotto quien señaló que eso “no es profesional”.

La molestia por esta mentalidad de U. de Chile

El periodista Igor Ochoa estaba en el panel y no compartió esa mentalidad de los dirigentes de Universidad Chile.

“Esa la eventualidad de perder. Esta gente piensa en no jugar porque piensa que va a perder, increíblemente. Pero puede ganar también, ¿o no?”, manifestó quien siempre se ha manifestado hincha del elenco laico.

Agregó que “si contra La Serena no tenía consecuencias, se jugaba en esta fecha. Pero perder ese partido significaba quedar fuera de todo (el torneo nacional), que supuestamente es superior a un partido por un título. En fin, me declaro incompetente, pero diles que pueden ganar también”.

Finalmente indica que esa visión no es la adecuada para ningún directivo de fútbol. “Pero para qué son dirigentes, con todo cariño, respeto y admiración. Podrían ser empresarios que vendan hielo en el polo norte”, cerró Ochoa.