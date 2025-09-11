Un nuevo Superclásico animarán Universidad de Chile y Colo Colo. Esta vez es por la Supercopa, donde Cristián Castañeda espera que no se termine hablando del árbitro.

Luego de toda la polémica sobre su realización o no, todo indica que Azules y Albos se enfrentarán este domingo 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura, a las 15:00 horas. Será el segundo partido entre ambos en menos de un mes, por lo que hay controversias frescas aún.

El pedido de Castañeda al arbitraje

La mayor polémica que tuvo el último Superclásico, es el codazo que le dio Javier Correa a Matías Zaldivia. Desde la U reclamaron que era para roja, pero el árbitro Cristian Garay solo le mostró amarilla. Cristián Castañeda aseguró que esta acción y la expulsión de Franco Calderón, ajustada al reglamento, marcaron el trámite de aquel encuentro.

“Será un partido muy parecido al que se jugó el otro día. Con un Colo Colo presionando y la U como un equipo más sólido. Hasta la expulsión, la U fue mucho más que Colo Colo. Después de eso se desequilibran”, indicó Castañeda a TNT Sports

“A cualquier equipo, por muy mal que haya estado Colo Colo, le afecta tener uno menos. Esperamos que esta vez sea un lindo espectáculo y no se termine hablando del arbitraje“, recalcó el mundialista en Francia 1998. El Superclásico por la Supercopa será dirigido por Felipe González.

Más allá de la justa expulsión de Calderón, al ganador de seis títulos con Universidad de Chile le sigue dando vueltas la jugada de Correa. El ex lateral derecho asegura que esa falta era merecedora de tarjeta roja para el delantero argentino.

“Era sí o sí y pasó piola. Por menos han echado a muchos jugadores en el fútbol actual”, cerró Scooby Doo. La U tiene sed de revancha ante Colo Colo, justo antes de disputar los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima.