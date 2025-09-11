La teleserie que rodeó a la Supercopa 2025, particularmente por la situación que se vive en el Estadio Santa Laura, donde la Unión Española construye sus nuevas torres de iluminación, llegó a su fin con la autorización final de la Delegación Presidencial.

Es que pese a las amenazas del alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, de incluso llegar a clausurar el recinto para impedir que se jugara el duelo entre Colo Colo y Universidad de Chile, desde la tienda hispana fueron claros para explicar cómo estaban las obras.

Sabino Aguad, gerente general de Unión Española, conversó con la cadena TNT Sports, donde explicó que el Santa Laura está en condiciones óptimas para recibir no sólo la Supercopa, sino también el duelo que jugarán un día antes con Audax Italiano.

Unión aclara cómo van las obras en Santa Laura

“Tenemos hechas las fundaciones en las cuatro torres y lo que se nos pidió, y que era parte del programa de las torres, era taparlas, y eso fue lo que hicimos, tapamos las dos torres del sector sur del estadio. Ya no solo están tapadas, sino que además están cubiertas con pastos sintéticos“, aclaró.

En esa linea, el directivo de Unión Española aclaró sobre Santa Laura que “el estadio desde ayer está totalmente listo para recibir a nuestro público y al público de Colo Colo y Universidad de Chile para el fin de semana”.

Además, Aguad agregó que “hoy día en la mañana nuevamente tuvimos una reunión y se validó completamente el estadio. Ya no hay obras, como le dicen, y estamos terminando de limpiar las pocas cosas que nos quedaban todavía que sacar”.

¿Qué partidos se jugarán en Independencia?

El primero de los juegos en Santa Laura será este sábado 13 de septiembre, cuando por la fecha 23 en Liga de Primera, Unión Española reciba al Audax Italiano desde las 12:30 horas. Más de 24 horas después, el domingo 14 se definirá la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile, a las 15:00 horas.