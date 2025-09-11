Por increíble que parezca, a 72 horas de que se deba jugar la Supercopa 2025 en el Estadio Santa Laura entre Colo Colo y Universidad de Chile, todavía no se puede confirmar si es que finalmente se podrá disputar, pese a que está todo listo.

Luego que desde la dirigencia azul se resignaran a no poder suspender el encuentro, a tal punto que participaron de las reuniones telemáticas con los albos, la ANFP y los árbitros del duelo para ultimar detalles con miras al duelo.

El tema es que hay un protagonista en esta polémica como Agustín Iglesias, alcalde de Independencia, quien ya avisó tiene “una carta bajo la manga” para cumplir con su cometido de suspender la Supercopa. Y de paso, perjudicar a un tercer equipo en cuestión, Unión Española.

ver también Un chiste: alcalde de Independencia vuelve a paralizar obras del Santa Laura por Supercopa entre Colo Colo y la U

La arriesgada jugada para suspender la Supercopa

Fue el periodista Patricio Muñoz que en el programa deportivo de Radio Cooperativa reveló que si la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana autorizan la realización del encuentro entre Colo Colo y la U, el edil activará un recurso judicial.

“Acá hay una batalla política entre Gonzalo Durán, el delegado presidencial y el alcalde de Independencia, donde el Ministerio de Seguridad observa y piensa ‘a qué cagada nos vamos a exponer’“, señaló el comentarista para luego entregar el dato clave.

“Lo que va a pasar es que al momento que el señor Durán diga ‘el partido se juega’, para que Agustín Iglesias juegue la última carta que tiene bajo la manga: y esa es un resquicio jurídico que puede hacer que el Estadio Santa Laura no funcione“, explica Muñoz. En síntesis, clausurar el recinto para la Supercopa.

Publicidad

Publicidad

“Bajo ese prisma, no puede hacer una diferencia, por lo que desde la Unión Española dicen ‘no se le vaya a ocurrir jugar esa carta, qué culpa tenemos’. Todo esto es por el temor a que las barras lleguen al recinto. El alcalde dice, si a mi lo que me queda es esto, perdón Unión”, finaliza el comunicador.

¿Cuándo se debiera jugar este partido?

La definición de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile, si todo se da con normalidad, se jugará este domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.