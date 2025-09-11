En una historia de nunca acabar, el partido de U de Chile ante Colo Colo en la Supercopa tiene un nuevo revés. Esta vez, el rechazo viene nuevamente desde la Municipalidad de Independencia, por el Estadio Santa Laura.

Agustín Iglesias, alcalde de dicha comuna, ordenó ayer paralizar las obras del recinto de Unión Española para impedir que se juegue el domingo el Supercopa. Tras eso, la Delegación Presidencial le bajó el pulgar y reanudó los trabajos.

Pero este jueves 11 de septiembre hubo vuelco al respecto, donde el edil hincha fanático de U de Chile fue cuestionado por intereses más allá de su cargo, saliendo a la luz fotos de su pasión azul.

¿Se juega o no la Supercopa de Colo Colo vs U de Chile?

Según supo RedGol, Agustín Iglesias, alcalde de Independencia, volvió a paralizar las obras del Estadio Santa Laura con miras a la realización de la Supercopa entre albos y azules.

El jefe comunal busca a toda costa que el partido no se juegue, tal como impulsó U de Chile en su momento. Eso sí, la tiene difícil, ya que la propia delegación, Carabineros y los clubes ya le dieron el visto bueno al partido.

Publicidad

Publicidad

El edil y su pasión azul.

Es que personeros de la U, Colo Colo y la ANFP tuvieron una reunión reciente este 11 de septiembre, donde “no hubo observaciones” y acordaron jugar el polémico partido del domingo.

Los trabajos en Santa Laura /Photosport

Publicidad

Publicidad

Esto se dio justo en el momento en que Agustín Iglesias volvió a la carga como alcalde de Independencia para impedir los trabajos en Santa Laura, lo que también afecta a Unión Española y su partido del sábado ante Audax Italiano.