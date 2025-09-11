Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

Un chiste: alcalde de Independencia vuelve a paralizar obras del Santa Laura por Supercopa entre Colo Colo y la U

Agustín Iglesias en la polémica por fotos alentando a U de Chile, en una semana donde ha sido firme detractor a que se juegue el partido.

Por Nelson Martinez

Agustín Iglesias, alcalde de Independencia.
© Instagram.Agustín Iglesias, alcalde de Independencia.

En una historia de nunca acabar, el partido de U de Chile ante Colo Colo en la Supercopa tiene un nuevo revés. Esta vez, el rechazo viene nuevamente desde la Municipalidad de Independencia, por el Estadio Santa Laura.

Agustín Iglesias, alcalde de dicha comuna, ordenó ayer paralizar las obras del recinto de Unión Española para impedir que se juegue el domingo el Supercopa. Tras eso, la Delegación Presidencial le bajó el pulgar y reanudó los trabajos.

Pero este jueves 11 de septiembre hubo vuelco al respecto, donde el edil hincha fanático de U de Chile fue cuestionado por intereses más allá de su cargo, saliendo a la luz fotos de su pasión azul.

¿Se juega o no la Supercopa de Colo Colo vs U de Chile?

Según supo RedGol, Agustín Iglesias, alcalde de Independencia, volvió a paralizar las obras del Estadio Santa Laura con miras a la realización de la Supercopa entre albos y azules.

El jefe comunal busca a toda costa que el partido no se juegue, tal como impulsó U de Chile en su momento. Eso sí, la tiene difícil, ya que la propia delegación, Carabineros y los clubes ya le dieron el visto bueno al partido.

Publicidad
El edil y su pasión azul.

El edil y su pasión azul.

Es que personeros de la U, Colo Colo y la ANFP tuvieron una reunión reciente este 11 de septiembre, donde “no hubo observaciones” y acordaron jugar el polémico partido del domingo.

Los trabajos en Santa Laura /Photosport

Los trabajos en Santa Laura /Photosport

Publicidad

Esto se dio justo en el momento en que Agustín Iglesias volvió a la carga como alcalde de Independencia para impedir los trabajos en Santa Laura, lo que también afecta a Unión Española y su partido del sábado ante Audax Italiano.

Lee también
¡Caos total! Independencia deja colgando la Supercopa
Chile

¡Caos total! Independencia deja colgando la Supercopa

“No pueden...”: El revés que sufre la U a horas de la Supercopa ante Colo Colo
U de Chile

“No pueden...”: El revés que sufre la U a horas de la Supercopa ante Colo Colo

Independencia acusa a ANFP de "insistir en una Supercopa que..."
Chile

Independencia acusa a ANFP de "insistir en una Supercopa que..."

Colo Colo manda la señal más clara del futuro de la Supercopa
Colo Colo

Colo Colo manda la señal más clara del futuro de la Supercopa

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo