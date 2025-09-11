A tres días de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile sigue siendo una incertidumbre que el partido se juegue. Y uno de los que se opone al pitazo inicial es el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias.

La autoridad comunal ha sostenido que no existen garantías para la seguridad del duelo, además de tener como argumento principal las obras que se realizan en las inmediaciones del estadio Santa Laura.

En conversación con Deportes en Agricultura, el alcalde Iglesias manifestó que “ha sido el tema de la semana para mí, y ha ido creciendo la tensión. Hace un rato hubo un comunicado de la Garra Blanca en mi contra, es parte de la complejidad de estos partidos y de lo que ha pasado en el último tiempo con el fútbol”.

“Hay dos cosas, lo he dicho: lo primero tiene que ver con la capacidad de la Delegación Presidencial, de garantizar que el partido se pueda jugar con seguridad. ¿Es razonable que en Santa Laura se juegue un partido entre la U y Colo Colo cuando los que tienen que garantizar la seguridad no pueden hacerlo? Ni en el Estadio Nacional ni en el Monumental, ya lo vimos recientemente”, agregó.

Tensión y burlas: el otro argumento del alcalde de Independencia

Complementó que “además está la tensión entre la U y Colo Colo por lo que pasó con los hinchas en Buenos Aires, en un partido que será a puertas abiertas, pero para algunos. Puede haber reventones o avalanchas. Y como alcalde mi preocupación es por el entorno del barrio y que en las afueras haya enfrentamientos entre barristas”.

Alcalde de Independencia insiste en que no se debe jugar la Supercopa.

“Me preocupa la improvisación que ha habido con este partido. Y cuando la ANFP y el delegado presidencial no ha sido capaz de resguardar la seguridad en otros eventos, nada me confirma que en este partido lo puedan garantizar”, añadió Agustín Iglesias.

El edil argumento que “además, mientras hayan obras en los alrededores del estadio, no tiene lógica que se juegue el partido. Eso es razonable. Y no sólo para este partido, también para el de Unión Española contra Audax Italiano. Un estadio en obras con escombros, piedras y un hoyos importantes, no tiene lógica que se juegue, y las obras no estarán listas para el domingo”.

“El aforo son 10 mil personas y tener cuatro excavaciones profundas es un riesgo. Y hace tres semanas estuve en una pauta y el delegado presidencial dijo que si habían obras el partido no se jugaba. Ahora cambió de posición. Yo no lo entiendo. También hay una tensión por lo que pasó en Buenos Aires, con burlas de los barristas de Colo Colo a los hinchas de la U… la improvisación… a tres días no se sabe si se juega. Una final de Supercopa. Para mí esto no se ha organizado bien y nada me garantiza que se jugará con tranquilidad”, sentenció el alcalde de Independiente.

