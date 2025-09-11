Se acabó la teleserie. La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana tenía la última palabra para definir si la tan postergada Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugaría este domingo en el Estado Santa Laura.

Luego que desde Azul Azul trataran de realizar todas las maniobras públicas y políticas para evitar la disputa de este encuentro, incluso con amenazas de parte del alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, por fin se impuso un poco de cordura.

A pesar de las múltiples presiones que recibió Gonzalo Durán para volver a postergar la Supercopa, hace instantes se hizo oficial la resolución de la Delegación Presidencial confirmándole a la ANFP su autorización para que se juegue el encuentro.

Delegación Presidencial autoriza la Supercopa

De esta forma, la autoridad de la Región Metropolitana se adelantó a cualquier acción que pueda realizar el municipio de Independencia para impedir el desarrollo del juego, y se disputará con un aforo permitido de 10 mil espectadores.

En ese aspecto, el periodista Christopher Brandt, de la cadena ESPN, confirmó en la red social X que la visita de la Delegación Presidencial al Estadio Santa Laura de este viernes 12 de septiembre “servirá para ver los avances de las obras en terreno“, en referencia a las torres de iluminación que se construyen.

Así las cosas, sólo resta ratificar si es que este viernes desde la ANFP se realizará la conferencia de prensa previa a la Supercopa, la cual en esta ocasión tendría como protagonistas a los entrenadores de Colo Colo, Fernando Ortiz, y la U, Gustavo Álvarez.

¿Cuándo se juega el Superclásico?

La definición de la Supercopa 2025 entre Colo Colo y Universidad de Chile se llevará a cabo este domingo 14 de septiembre, a contar de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.