Supercopa

Delegación Presidencial lo hace oficial: Resolución confirma Supercopa en Santa Laura

La autoridad le informó formalmente a la ANFP que cuenta con las autorizaciones pertinentes para el desarrollo del encuentro en Independencia.

Por Alfonso Zúñiga

Colo Colo y la U podrán finalmente jugar la Supercopa en Santa Laura.
Se acabó la teleserie. La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana tenía la última palabra para definir si la tan postergada Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugaría este domingo en el Estado Santa Laura.

Luego que desde Azul Azul trataran de realizar todas las maniobras públicas y políticas para evitar la disputa de este encuentro, incluso con amenazas de parte del alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, por fin se impuso un poco de cordura.

A pesar de las múltiples presiones que recibió Gonzalo Durán para volver a postergar la Supercopa, hace instantes se hizo oficial la resolución de la Delegación Presidencial confirmándole a la ANFP su autorización para que se juegue el encuentro.

Delegación Presidencial autoriza la Supercopa

De esta forma, la autoridad de la Región Metropolitana se adelantó a cualquier acción que pueda realizar el municipio de Independencia para impedir el desarrollo del juego, y se disputará con un aforo permitido de 10 mil espectadores.

En ese aspecto, el periodista Christopher Brandt, de la cadena ESPN, confirmó en la red social X que la visita de la Delegación Presidencial al Estadio Santa Laura de este viernes 12 de septiembre “servirá para ver los avances de las obras en terreno“, en referencia a las torres de iluminación que se construyen.

Así las cosas, sólo resta ratificar si es que este viernes desde la ANFP se realizará la conferencia de prensa previa a la Supercopa, la cual en esta ocasión tendría como protagonistas a los entrenadores de Colo Colo, Fernando Ortiz, y la U, Gustavo Álvarez.

¿Cuándo se juega el Superclásico?

La definición de la Supercopa 2025 entre Colo Colo y Universidad de Chile se llevará a cabo este domingo 14 de septiembre, a contar de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.

