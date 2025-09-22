Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Tras muerte de hincha en Superclásico: Colo Colo recibe golpe de Delegación Presidencial

A raíz del grave incidente durante el duelo con Universidad de Chile, la autoridad adoptó drásticas medidas para el duelo de los albos con Iquique.

Por Alfonso Zúñiga

Colo Colo jugará en el Estadio Monumental con aforo reducido.
© JAVIER VERGARA/PHOTOSPORTColo Colo jugará en el Estadio Monumental con aforo reducido.

Colo Colo jugará este viernes su duelo pendiente por la fecha 23 en Liga de Primera cuando reciba en el Estadio Monumental a Deportes Iquique, en su primer duelo como local tras ganar el Superclásico del torneo local por 1-0.

Pero también será el primer encuentro que se juegue en este recinto desde la trágica muerte de un hombre de 31 años que cayó desde el techo mientras se pasaba del sector Galvarino a Cordillera, lo que por supuesto trajo consecuencias.

Con miras al duelo con Iquique, en Colo Colo presentaron su plan para recibir la mayor cantidad de público posible ante la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, quien les propinó una bofetada a la alicaída economía del club.

Tragedia en Superclásico: Muere hincha que cae del techo de Estadio Monumental

ver también

Tragedia en Superclásico: Muere hincha que cae del techo de Estadio Monumental

La decisión de Delegación Presidencial que afecta a Colo Colo

Según dio a conocer el periodista Rodrigo Gómez de Radio Cooperativa, la autoridad de Gobierno determinó el cierre de dos tribunas del Estadio Monumental, específicamente los sectores de Galvarino, donde se produjo la tragedia y Magallanes.

Un castigo que obligará a Colo Colo a reubicar a sus abonados en estos sectores dentro del recinto, que además tendrá un aforo reducido para el duelo ante Iquique. La información del reportero apunta a que sólo se venderán 32 mil entradas.

Si bien la institución ya comenzó formalmente la venta de entradas para este encuentro, todavía no emite un comunicado oficial respecto de la medida impuesta por la Delegación Presidencial, que provocará una nueva merma económica.

Publicidad
Tweet placeholder

¿Cuándo se juega este lance?

En juego pendiente por la fecha 23 en Liga de Primera, el Cacique recibirá a Deportes Iquique este viernes 26 de septiembre, a contar de las 19:00 horas en el Estadio Monumental.

Lee también
La enorme lista de bajas de Colo Colo ante Deportes Iquique
Colo Colo

La enorme lista de bajas de Colo Colo ante Deportes Iquique

Fernando Ortiz llegó recién y empieza a jugarse su continuidad en Colo Colo
Colo Colo

Fernando Ortiz llegó recién y empieza a jugarse su continuidad en Colo Colo

¿Cuándo juega Colo Colo vs. Iquique? Horario y dónde ver en Liga de Primera
Colo Colo

¿Cuándo juega Colo Colo vs. Iquique? Horario y dónde ver en Liga de Primera

Juega en el Betis, es hijo de Zidane y es convocado al Mundial Sub 20
Internacional

Juega en el Betis, es hijo de Zidane y es convocado al Mundial Sub 20

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo