Colo Colo jugará este viernes su duelo pendiente por la fecha 23 en Liga de Primera cuando reciba en el Estadio Monumental a Deportes Iquique, en su primer duelo como local tras ganar el Superclásico del torneo local por 1-0.

Pero también será el primer encuentro que se juegue en este recinto desde la trágica muerte de un hombre de 31 años que cayó desde el techo mientras se pasaba del sector Galvarino a Cordillera, lo que por supuesto trajo consecuencias.

Con miras al duelo con Iquique, en Colo Colo presentaron su plan para recibir la mayor cantidad de público posible ante la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, quien les propinó una bofetada a la alicaída economía del club.

La decisión de Delegación Presidencial que afecta a Colo Colo

Según dio a conocer el periodista Rodrigo Gómez de Radio Cooperativa, la autoridad de Gobierno determinó el cierre de dos tribunas del Estadio Monumental, específicamente los sectores de Galvarino, donde se produjo la tragedia y Magallanes.

Un castigo que obligará a Colo Colo a reubicar a sus abonados en estos sectores dentro del recinto, que además tendrá un aforo reducido para el duelo ante Iquique. La información del reportero apunta a que sólo se venderán 32 mil entradas.

Si bien la institución ya comenzó formalmente la venta de entradas para este encuentro, todavía no emite un comunicado oficial respecto de la medida impuesta por la Delegación Presidencial, que provocará una nueva merma económica.

¿Cuándo se juega este lance?

En juego pendiente por la fecha 23 en Liga de Primera, el Cacique recibirá a Deportes Iquique este viernes 26 de septiembre, a contar de las 19:00 horas en el Estadio Monumental.