Colo Colo

Colo Colo vs. Deportes Iquique: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Liga de Primera

Los Albos se deben poner al día por la Fecha 23 del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

Colo Colo se pondrá al día en el Campeonato Nacional.

Colo Colo regresa a la cancha luego de perder la Supercopa de Chile, frente a la U y debe ponerse al día en el calendario por la Fecha 23 de la Liga de Primera, enfrentando a Deportes Iquique.

Los Albos están en el octavo lugar con 31 puntos, por lo tanto, necesitan un triunfo para sumar en el Campeonato Nacional. Mientras que los Dragones Celestes llegan en el último puesto de la tabla de posiciones, en el puesto 16, peleando para evitar el descenso a la segunda categoría del fútbol chileno.

¿Cuándo juega Colo Colo vs. Iquique? Horario y dónde ver EN VIVO

Colo Colo vs. Deportes Iquique juegan este viernes 26 de septiembre, desde las 19:00 hrs. en el Estadio Monumental David Arellano, por la Fecha 23 del Campeonato Nacional.

El partido entre Albos y Dragones Celestes, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

