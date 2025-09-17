En las últimas horas, ha habido gran repercusión tras una polémica entrevista a un ex campeón en la quiebra con Colo Colo. Se trata de quien fuera delantero, Nicolás Tagliani, quien en conversación con 24 Horas de TVN repasó su criticado paso por Macul.

El exatacante, que también vistió las camisetas de Palestino, Cobreloa y Deportes Temuco, lanzó duros cuestionamientos contra la dirigencia del Cacique de aquel entonces y contra el entrenador Jaime Pizarro, actual ministro del Deporte.

Pero sus declaraciones más fuertes llegaron al cierre, cuando Tagliani no dudó en calificar su experiencia en el club albo, indicando: “Yo creo que Colo Colo es el club donde peor lo pasé como futbolista”, señaló. La frase no tardó en encender la molestia de la hinchada colocolina, que aún recuerda con dureza su bajo rendimiento y ahora tampoco le perdona las críticas lanzadas más de dos décadas después.

ver también “Colo Colo es donde peor lo pasé, los dirigentes unos chantas”: Campeón en la quiebra explota

Tagliani aclara polémica entrevista

Ante la cantidad de reacciones que generó, el “Loco”, como se apodaba,salió a aclarar los polémicos dichos que se le atribuyen en la entrevista a través de sus redes sociales y habló de un “malentendido”.

El ex jugador que al día de hoy cumplió 50 años aseguró que nunca dijo haber tenido problemas con la institución ni con la hinchada alba, a quienes definió como “gente humilde”y con la que siempre mantuve una buena relación, agregando que “Lo único malo que viví en Colo Colo fue con el síndico y con el técnico de ese entonces, Jaime Pizarro” , precisó.

El también exjugador de Alianza Lima, equipo “hermano” del Cacique, recalcó que nunca tuvo un drama con Colo Colo y señaló que, al contrario; “Soy muy apreciado por la gente, por mi humildad y por cómo me caracterizo, por ir para adelante y por siempre decir la verdad”.

Publicidad

Publicidad

Además, mencionó que mantiene lazos de amistad con excompañeros del elenco “popular” del 2002, como Claudio Bravo, Marcelo Barticciotto o Sebastián ‘Chamagol’ González, y que cada vez que visita Chile se siente “como en casa”.

Además, desmintió rumores sobre problemas personales ligados al alcohol o las drogas, como se le acusó en su momento y añadió: “Tengo 50 años y nunca probé lo que es la droga. Lo mío es la Coca-Cola, no me gusta ni el vino”, afirmó.

Con esta aclaración, Tagliani buscó despejar críticas y defender su imagen tras la polémica generada en redes sociales por sus supuestas críticas a la institución alba.

Publicidad