Uno de los títulos más recordados en los 100 años de historia en Colo Colo, y por el cual los hinchas tienen un cariño especial es el del Torneo de Clausura 2002, o como dicen ellos, “campeón en la quiebra“, en el momento más difícil a nivel institucional.

Y si bien para muchos de quienes fueron parte de ese proceso lo califican de un trofeo “inolvidable” para sus vidas, hay otros que aseguran haber sufrido con las precarias condiciones que había en aquel año. Uno de ellos sacó la voz más de dos décadas después.

Hablamos del argentino Nicolás Tagliani, que llegó a Colo Colo ese 2002 proveniente de Cobreloa, y que en conversación con 24 Horas atacó a la dirigencia del entonces naciente Blanco y Negro, así como a quien fue su técnico, el hoy Ministro Jaime Pizarro.

Campeón en la quiebra ataca sin piedad a Colo Colo

Si bien lo primero que menciona el trasandino es que “todo ese plantel era majestuoso y hoy mismo tendrían que ‘memorarlo’ (sic) a todo el equipo. Era un plantel que cobraba dos pesos, no cobraba casi nada“, luego procede a lanzar su artillería contra la antigua mesa directiva del club.

“Los dirigentes fueron unos chantas y el técnico que era Jaime Pizarro, que también se manejaba muy mal, no sé por qué. Los responsables de ese momento, tanto la dirigencia como el cuerpo técnico, yo los meto a todos en una bolsa de basura y los tiro porque eran un desastre”, afirmó Tagliani.

Luego, recordó el incidente que motivó su salida de Colo Colo. “Cuando me tocó irme, fue porque hubo un problema con (Vicente) Principiano, me hicieron el ‘hazmerreír’ de todo. A él lo detienen en Vitacura por el tema de la alcoholemia y al otro día salió en el diario que Tagliani y Principiano estaban ‘curados’ en Vitacura y lo real fue que a Vicente le salió 2,8° de alcohol“, dijo.

“Yo no tomo alcohol, tomo Coca Cola y de vez en cuando me debo tomar una copa de vino que tampoco me gusta, me gusta más para brindar y todas esas bolucedes. Pero Pizarro me hizo cargo a mí de todo y yo creo que Colo Colo es el club donde peor lo pasé como futbolista”, finalizó Nicolás Tagliani.

Los números de Tagliani en el Cacique

En su paso por Colo Colo, el argentino disputó un total de 22 encuentros con 730 minutos en cancha, en el que anotó un gol y recibió dos tarjetas amarillas. Tras esta etapa, partió a Alianza Lima donde fue ídolo.