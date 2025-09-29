“Nos enteramos en…”: La reacción de Jaime Pizarro tras infarto de Patricio Toledo

Impacto nacional generó el infarto de Patricio Toledo en el Claro Arena. El histórico portero activó las alarmas en la despedida de los capitanes de Universidad Católica y provocó un operativo de urgencia para salvar la vida del golero.

“(Patricio Toledo) Se encuentra estable dentro de su condición de gravedad, tras el infarto agudo de miocardio que motivó su ingreso el día de ayer”, agregaron desde la UC tras lo ocurrido el reciente domingo. Por lo que sigue en observación hasta este miércoles.

ver también Testigo cuenta quienes le salvaron la vida a Patricio Toledo tras muerte súbita: “La intervención de…”

Situación que también activó las alertas en el Estado Nacional. Es que mientras se disputaba el encuentro de los cruzados, al mismo tiempo se jugaba la jornada del Mundial Sub 20 en Ñuñoa.

Por lo mismo, el Ministro del Deporte, Jaime Pizarro, se enteró en pleno partido de la situación del histórico portero nacional. “Supimos lo que pasó. Nos enteramos en el partido entre Marruecos y España de está lamentable situación”, expresó el ex Colo Colo a Redgol.

Tras la rápida llegada a la Clínica Universidad de Los Andes, recalcó su apoyo para el ex portero de la Roja. “Le deseamos a Patricio una pronta recuperación. Esperemos que con tratamiento y las condiciones adecuadas pueda reintegrarse lo más pronto a sus actividades”, complementó sobre su ex compañero en la selección.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

¿Qué le pasó a Patricio Toledo en Chile?

El histórico portero que jugó por Universidad Católica, Everton, Santiago Wanderers y Coquimbo Unido entre otros, participó de la despedida de capitanes de Cristián Álvarez, Milovan Milosevic y José Pedro Fuenzalida.

ver también “Nunca me pude retirar en…”: la emoción del Pato Toledo al ser invitado a jugar por U Católica

Patricio Toledo, que también defendió la selección chilena en la Copa América 1991 y 1993, y hasta participó en los Juegos Olímpicos de 1984, destacó por su campaña en la UC donde ganó seis títulos.

Sin embargo, el reciente domingo 28 de septiembre sufrió un infarto agudo al miocardio lo que puso en riesgo su vida. La rápida acción de sus ex compañeros como Gerardo Reinoso fueron determinante y ahora el ex portero se encuentra en proceso de observación a la espera de recibir el alta medica.

Publicidad