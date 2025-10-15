ver también Señora de Patricio Toledo entrega buenas noticias sobre su estado de salud: “Salió del riesgo vital”

Todos los hinchas de la UC que fueron al Claro Arena para el Adiós Capitanes quedaron consternados por lo que ocurrió con Patricio Toledo, quien durante el partido amistoso sufrió un infarto agudo al miocardio que hizo cundir el pánico al máximo en la precordillera.

Pero con el correr de los días, la historia terminó de una manera muy positiva. El Pato Toledo fue dado de alta a los días del ataque cardíaco que lo mandó al césped del renovado estadio donde la Franja hace de local. Juan Tagle, el presidente de Cruzados SADP, fue consultado por el otrora arquero de la UC.

“He estado en contacto con él, cuando lo recuerdo me emociono. Fue un momento durísimo, parecía que terminaba de la peor manera. Me alegra enormemente lo bien, de lo rápido que se recuperó”, aseguró Tagle en una conversación con Los Tenores de la Tarde.

Patricio Toledo y el momento terrible en el Claro Arena. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Añadió que “me alegra lo entusiasmado que está él con esta nueva oportunidad que le dio la vida. Está dado de alta, caminando en su casa, de a poco retoma actividades”. Luego de eso, se refirió a los espectáculos que ha podido albergar el estadio.

“El Claro Arena hasta ahora sólo nos ha traído cosas maravillosas, tres partidos increíbles, triunfos, comportamiento espectacular del público, ni en el amistoso con tanto ídolo en la cancha. Nada de eso ocurrió, comportamiento increíble en la situación de Pato Toledo, tenemos algunos temas que mejorar en los conciertos. Pero en general han sido todas buenas noticias. desde quie pudiimso inaugurar el estadio”.

Juan Tagle adelanta un homenaje de la UC a Patricio Toledo

Tras esa respuesta de Juan Tagle, le consultaron de inmediato por la posibilidad de que haya un puesto de trabajo en la UC para Patricio Toledo. “Estamos conversando con él”, dijo el abogado, quien desclasificó algunos roces antiguos con el otrora seleccionado chileno, quien también fue preparador de arqueros en el Audax Italiano.

“De alguna manera está retomando una relación con el club que estaba un poco congelada por razones pasados, previo a Cruzados probablemente. Él también lo toma así, como una oportunidad maravillosa de reencontrarse con la que considera su casa”, manifestó Tagle.

Cristián Álvarez junto al Pato Toledo en el Adiós Capitanes. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Agregó que “quizá esa emoción fuerte no ayudó en esa situación y vamos a hacer cosas con él, estamos viendo darle un homenaje con la gente y ver qué otras cosas podemos hacer con él”. Es decir, sí o sí habrá un tributo al querido Pato Toledo en el Claro Arena. Quién sabe si lo otro…