Ex futbolistas

Señora de Patricio Toledo entrega buenas noticias sobre su estado de salud: “Salió del riesgo vital”

Elizabeth Serrano, la esposa del ex arquero, reveló en RedGol que Toledo ya no está en riesgo vital y entrega más buenas noticias.

Por Diego Jeria

Buenas noticias: Pato Toledo salió del riesgo vital y evoluciona tras el infarto.
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTBuenas noticias: Pato Toledo salió del riesgo vital y evoluciona tras el infarto.

Patricio Toledo sigue recuperándose tras sufrir un infarto en pleno partido del Adiós Capitanes de Universidad Católica, el duelo de despedida de Milovan Mirosevic, José Pedro Fuenzalida y Cristián Álvarez realizado este pasado domingo en el estadio Claro Arena.

Cuando se jugaban los primeros minutos del partido espectáculo, el ex arquero de la UC y la selección chilena se fue solo al piso y de inmediato se encendieron las alarmas.

El otrora crack del fútbol chileno bajo los palos había sufrido un paro cardiorrespiratorio, y se puede decir que Gerardo Reinoso le salvó la vida al realizarle reanimación con respiración artificial mientras se preparaba su traslado en ambulancia.

Pato Toledo fuera de riesgo vital y evolucionando de forma positiva

En conversación con RedGol, la esposa del Pato Toledo, Elizabeth Serrano, informó que la evolución del ex arquero ha sido positiva y, de mantenerse con el mismo grado de recuperación, el histórico meta podría volver a su casa en los próximos días.

Momentos de angustia en el Adiós Capitanes, pero buenas noticias: mujer de Pato Toledo informa que ha evolucionado de forma positiva.

Salió del riesgo vital, lo sacaron de la UCI y está en la UTI en una pieza más cerradita, creo que va a poder descansar mejor, por el tema de las luces, y en la UCI lo tenían que ir a ver cada una hora, entonces no descansaba mucho”, dijo la compañera de Toledo.

Elizabeth Serrano agregó que “Patricio está bien, le sacaron algunas vías y el suero. Ahora estaba con unos exámenes de rigor. Tenía una arritmia importante, pero la superó. Vamos por buen camino“.

Mañana se cumplen las 72 horas cruciales de estos casos, pero vamos por buen camino. Vamos bien, eso nos tiene contentos. Si todo sigue así, lo más probable es que el lunes ya pueda volver a la casa“, sentenció la mujer de Pato Toledo.

