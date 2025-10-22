Fue el domingo 28 de septiembre donde casi vivimos una tragedia dentro de una cancha en el fútbol chileno. Todos quedamos conmovidos luego que Patricio Toledo, ex arquero de Universidad Católica sufriera un infarto que lo tuvo al borde de la muerte.

De no ser por aquellos ex compañeros que actuaron con rapidez al momento de la caída en pleno Claro Arena, la historia era distinta. Actualmente, el “Pato” está con vida, recuperado y disfruta a pleno esta segunda oportunidad que le brinda el destino.

Por ello, en Católica no quieren perder más tiempo para rendirle tributo a Toledo, uno de sus mayores ídolos en la historia, y tienen dispuesto un plan para homenajearlo en vida, como corresponde, y el escenario será ideal, nada menos que en el Clásico Universitario.

El homenaje que le dará Católica al Pato Toledo

Según dio a conocer Radio ADN, desde la dirigencia de Cruzados tomaron contacto con el ex futbolista de 63 años y le cursaron la invitación para que este domingo 26 de octubre esté presente en el Claro Arena para presenciar el duelo con Universidad de Chile.

La idea desde Católica, agrega el medio, es que previo al Clásico Universitario, Toledo salga a la cancha para que reciba el cariño de los hinchas y se le entregue un galardón en reconocimiento a su trayectoria con la institución, donde jugó desde 1982 hasta 1996.

Los números del ex arquero en la UC

Fueron dos etapas las que vivió el “Pato” en San Carlos de Apoquindo. La primera de ellas desde su debut en 1982 hasta 1986. Mientras que la segunda transcurrió entre 1989 y 1996. En medio, tuvo pasos por Everton y Unión Española.

Con la camiseta de Universidad Católica, Toledo disputó un total de 215 encuentros a nivel local e internacional, donde conquistó cuatro Copas Chile y el Campeonato Nacional 1984, además de la Copa Interamericana 1995.

¿Cuándo juegan Los Cruzados?

Por la jornada 25 en Liga de Primera, La Franja recibirá en el Claro Arena a Universidad de Chile para la edición 201 del Clásico Universitario. El duelo se llevará a cabo este domingo 26 de octubre desde las 12:30 horas.