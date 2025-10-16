Es tendencia:
Patricio Toledo reaparece tras infarto en pleno partido en el Claro Arena: “Mi corazón quedó…”

El ex arquero contó detalles de su recuperación luego de la dramática situación que protagonizó en partido de homenaje.

Por Carlos Silva Rojas

© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTPatricio Toledo habló tras su infarto.

Una verdadera tragedia pudo haber empañado el homenaje de Universidad Católica a José Pedro Fuenzalida, Milovan Mirosevic y Cristián Álvarez, debido al infarto que sufrió Patricio Toledo en pleno partido en el Claro Arena.

El ex arquero tuvo serios problemas al corazón durante el compromiso de celebración en el ex San Carlos de Apoquindo, incluso su médico tratante anunció que tuvo una “muerte súbita” con recuperación, gracias a la pronta atención de los presentes.

Lo peor ya pasó y el ex arquero de la selección chilena y los cruzados se recupera de a poco, y según contó a Bolavip, ya está en pleno proceso de rehabilitación.

Pato Toledo y su recuperación tras infarto

Patricio Toledo poco a poco quiere volver a ser el de antes y contó que está viviendo una especie de “pretemporada” y que está “activando” a su corazón.

El doctor me dijo que el corazón había quedado medio tonto y hay que activarlo y de la única manera de activarlo es que yo empezara a hacer unas nuevas pretemporadas así como cuando jugaba”, dijo el ex portero de la Roja.

Toledo, además, comentó que está empezando a realizar de a poco test de esfuerzo, para así volver a estar en forma.

“Ya empecé a hacerla con el kinesiólogo en el gimnasio y todo, y afortunadamente he ido respondiendo bien. Ayer me tocó hacer el esfuerzo físico en la trotadora, así que por lo menos ya empezando a hacer cosas”, cerró.

