A esta altura, Fernando Zampedri es un experto en el fútbol chileno, pues llegó a la competencia en 2020. El Toro reforzó a Universidad Católica sin imaginar que un lustro después se consagraría como el goleador histórico de la institución tras superar el récord que había establecido Rodrigo Barrera.

También dejó su nombre grabado en el Claro Arena, pues Zampedri anotó el primer gol en el hermosísimo renovado estadio de la Franja. En ese contexto, el experimentado artillero argentino nacionalizado chileno que ya jugó por la Roja hizo un repaso de su trayectoria.

Le concedió una extensa entrevista al medio Minuto 90, que lo instaló en el set junto al periodista Cristián Arcos. Sobre el final de la conversación, el conductor le planteó dos desafíos de breve respuesta al Toro Zampedri. En ambas consultas el ex Rosario Central sorprendió mucho.

En primer término, Arcos le preguntó cuál había sido el defensor más duro que enfrentó en Chile. “Vamos a poner a mi amigo Peluca Falcón en el primer lugar así seguimos con él. Tenemos buena onda. En la cancha nos veíamos negro”, apuntó el ariete de 37 años.

Otra imagen de un cruce interminable entre Falcón y Zampedri. (Felipe Zanca/Photosport).

Por supuesto que profundizó en esa rivalidad, que tuvo un sinfín de duelos en el Monumental, Santa Laura, Estadio Nacional y cómo no, también en la precordillera. “Era complicado, atrevido. Le gustaba un poco el show, con nosotros se fue expulsado alguna vez, me hizo expulsar a mí en San Carlos. Estaba bueno”, repasó Zampedri sobre esos cruces con el charrúa.

El Toro Zampedri y un encontronazo con el Peluca Falcón. (Felipe Zanca/Photosport).

Zampedri revela su desconocida admiración por Fabián Orellana: “No estaba bien físicamente, pero…”

Entre tantos jugadores con los que coincidió Fernando Zampedri en el fútbol chileno, uno de ellos fue Fabián Orellana. El Histórico tuvo la última parte de su carrera en Universidad Católica, donde dejó un rendimiento muy por debajo de las expectativas.

Aunque también mostró varios chispazos de calidad, como aquel encuentro ante Flamengo en San Carlos de Apoquindo por la Copa Libertadores. “En Católica me tocó jugar con varios campeones y los ves parar la pelota y son cracks: Fabi Orellana, Felipe Gutiérrez”, destacó el oriundo de Chajarí en Reino Fútbol.

Fabián Orellana en acción ante Universidad de Chile en el Clásico Universitario. (Andres Pina/Photosport).

“Muchos que jugaron acá y fueron buenos. Son esa clase de jugadores que paran la pelota y muestran su clase. El Fabi Orellana fue el que más me sorprendió de acá. Él ya no estaba bien, físicamente le costaba, pero veías que había sido muy bueno en su plenitud”, aseguró el Toro Zampedri sobre el otrora seleccionado chileno, autor del gol histórico ante Argentina en la primera victoria chilena en las Eliminatorias ante los trasandinos.

Fabián Orellana jugó 31 partidos en la Católica. Dio dos asistencias y no anotó goles. (Andres Pina/Photosport).