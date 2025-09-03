El jugador camerunés Allan Romeo Nyom lleva una larga carrera en el fútbol en donde ha militado en reconocidos equipos europeos como el AC Arles, West Bromwich Albion, Getafe y Granada, en este último coincidió con el exjugador chileno Fabian Orellana.

En esa línea, el jugador, que se encuentra su club tras finalizar su contrato con el Getafe de LaLiga reveló cómo fue compartir equipo con el exjugador nacional que colgó los botines el 2022.

Mientras Allan Nyom estuvo en el equipo desde 2009 hasta 2015, el chileno solo estuvo con los nazaríes durante la temporada 2012-2013. Sin embargo, a pesar de lo breve del periodo que compartieron cancha, el campeón de América 2016 dejó una fuerte imagen en el seleccionado camerunés.

Excompañero de Fabián Orellana habla de su personalidad

En conversación con After Post United, el jugador recordó su paso por el Granada, en donde se refirió al ex extremo chileno. “Era muy bueno, era un jugador increíble, pero es verdad que su personalidad… un día estaba feliz y al día siguiente estaba enfadado, no sabías como pillarlo bien”.

ver también “Tenía mucha frente”: hizo gol histórico en la selección chilena y sorprende a todos con tratamiento capilar

Agregando que “es buena gente, pero un día te hablaba y super feliz, te hablaba, se reía y todo genial y al día siguiente vas, echas una broma y ya no, nada. Ya está enfadado, casi te insulta. Pero teníamos un equipazo”.

El jugador tuvo una larga carrera en Europa en donde jugó en cuadros como el Valencia, Eibar, Celta de Vigo y Granada /Getty Images)

Publicidad

Publicidad

La salida de Nyom del Getafe

En mayo de este año el jugador dejó de ser parte de la plantilla del Getafe. “El futbolista, Allan Romeo Nyom, deja de ser futbolista del Getafe Club de Fútbol. El jugador camerunés ha jugado 83 partidos como azulón, anotando dos goles”.

“Desde la entidad agradecemos su profesionalidad, y deseamos suerte en esta nueva etapa de su carrera”, señaló el equipo en un comunicado.

LalAllan Nyom en el GetafePhoto by Denis Doyle/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Hasta el momento, el jugador no ha fichado por un nuevo club.