Desde Iván Zamorano hasta Alexis Sánchez: los diez chilenos que han vestido la camiseta del Sevilla

Alexis Sánchez se transformó en el último refuerzo del Sevilla. En el cierre del mercado de pases, el delantero se despidió del Udinese para volver a competir en LaLiga de España.

“Alexis llega a Nervión para aportar su experiencia y su olfato goleador”, recalcaron en el cuadro español que ahora dirigido con Matías Almeyda encontró su referente en el área.

Ahora Sánchez se transforma en el décimo chileno en vestir la camiseta del cuadro nacido en 1890. La lista de compatriotas en el Sevilla la comenzó Iván Zamorano que en el Nervión estuvo dos temporadas con 65 partidos oficiales y 23 goles.

Luego fue el turno de Gary Medel ya en 2013. El Pitbull alcanzó a disputar 93 encuentros y anotó nueve tantos. A la lista se suma Bryan Rabello entre 2013 y 2014 con 18 partidos y un gol. Ahora en 2025, también se contabiliza a Gabriel Suazo que asoma como titular indiscutido por la banda izquierda.

La Roja con presencia en el fútbol femenino

Pero en el Sevilla además cuenta con la particularidad de haber recibido a cinco grandes figuras de la selección chilena femenina. Esto tiene relación con Karen Araya que en 2018 llegó al club como estrella.

Esa misma temporada también se sumó Francisca Lara. “Llega la polivalente jugadora chilena para aportar su experiencia desde el costado izquierdo”, destacaron en el cuadro español sobre su arribo. Posteriormente también se sumaron Yanara Aedo y Javiera Toro.

El legado de las históricas de la Roja Fem, ahora lo sigue Millaray Cortés. La ex jugador de Universidad Católica llegó en 2024 y firmó por tres años. Además fue la encargada de darle la bienvenida justamente a Alexis Sánchez.