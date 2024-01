Manuel Pellegrini pasa por una delicado momento en el Real Betis de España. El DT chileno suma seis partidos sin conocer victoria y, además de salir de la zona de clasificación a copas internacionales en la Liga, quedó eliminado de la Europa League y de la Copa del Rey.

En ese contexto, parece imperativo para el Ingeniero conseguir un salvavidas que saque al Betis del mal momento. Ante el Granada, el cuadro de Sevilla se juega un poco más que un posible acercamiento a los puestos de copas internacionales en la Liga.

Pese a aquella necesidad, las cosas no parecen auspiciosas para el elenco de Pellegrini. El Real Betis es una verdadera clínica, con varios jugadores imposibilitados físicamente para hacer frente a la ardua tarea que el equipo tiene por delante.

Son nueve las ausencias que tendrá el equipo del Ingeniero para el duelo ante el Granada, situación que complica al chileno, quien en la previa habló de las complicaciones de sus jugadores.

“Tenemos lesionados, pero también muchas variantes”

Manuel Pellegrini repasó los lesionados, haciendo una lista casi escolar. “Bajas para mañana serán Claudio Bravo, Abde, Chadi, Sabaly, Marc Bartra, Miranda no está recuperado, Héctor Bellerín vamos a ver ahora con el doctor pero creo que tampoco estará disponible, Guido está fuera también y vamos a evaluar ahora lo de Altimira y Cardoso, que tiene un problema en la espalda pero quizás puedan entrar. William Carvalho tampoco está, tiene una lesión muscular y no estará para el partido. Nobel Mendy tiene un problema muscular y estará fuera un mes seguramente. Sí está Nabil Fekir que no pudo la semana pasada”, repasó el Ingeniero, añadiendo que en el Betis hay “muchos lesionados, pero también muchas variantes”.

Además, Manuel Pellegrini dio la cara y habló sobre los problemas que tuvo con Andrés Guardado. El futbolista mexicano dio a conocer un fuerte encontrón con el técnico chileno, hace unas semanas. “Tuvimos una fuerte discusión, pero no es primera vez”, dijo el azteca.

Pellegrini, se refirió a este tema. “Conflicto con jugadores hay siempre, todas las semanas. Lo supieron un poco tarde. Esto fue antes de irse de vacaciones. Ha salido diez o quince días después. Nunca me gusta dar explicaciones por la cual suceden las cosas, no ha sido la causa principal por la que perdimos con el Alavés”, comentó el técnico.

“Explicaciones hay muchas. Podría decir que también teníamos ocho lesionados. El problema con Andrés se sucede a veces, es el capitán, tiene su rol, sabe cuál es mi manera de exigir, pero no hay más problemas con él. Perdimos y no hay que darle más vueltas”, explicó Pellegrini.

¿Cuáles son los números de Manuel Pellegrini en el Real Betis esta temporada?

En lo que va de temporada 2023/24, Manuel Pellegrini ha dirigido un total de 28 partidos oficiales con el Real Betis. En ellos ha conseguido 11 triunfos, 10 empates y siete derrotas.

¿Arabia toca la puerta de Manuel Pellegrini tras levantar el director deportivo al Betis?

Desde Arabia podría llegar otro llamado para Manuel Pellegrini, el DT que ha hecho crecer al Betis desde su arribo. El ok de Ramón Planes hace pensar que, si el ciclo del Muñeco Gallardo termina, el nombre del Ingeniero aparecerá en la carpeta de posibles reemplazantes.

¿Crees que el Betis podrá retomar la senda del triunfo ante el Granada? ¿Crees que el Betis podrá retomar la senda del triunfo ante el Granada? YA VOTARON 0 PERSONAS

Según informó Betisweb, Planes se llevará consigo un equipo de cuatro personas a Al Ittihad, cuadro donde supo dirigir José Luis Sierra y jugar el Colorado Leonardo Gil. El principal favorito a ocupar la dirección deportiva en el cuadro verdiblanco es el actual secretario técnico de la institución, Manu Fajardo.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!