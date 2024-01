Manuel Pellegrini atraviesa su momento más complicado desde que llegó a la banca del Real Betis. El Ingeniero no sólo lo pasa mal con su peor racha en el club, sino que también ha protagonizado una fuerte pelea con uno de los referentes.

Este miércoles se conoció que el técnico se agarró con Andrés Guardado y por suerte las cosas no pasaron a mayores. Todo por un problema que arrastraban hace un tiempo y que explotó por los malos resultados en las últimas jornadas.

El sitio Mucho Deporte reveló la pelea de Manuel Pellegrini y el jugador mexicano. “La cuestión viene de lejos. Comenzó en verano por una auténtica tontería. A Guardado le sentó a cuerno quemado que Pellegrini, en el derbi de México (gira 2023), con toda la familia del jugador presente en la grada, lo quitara en el descanso”.

Tras dicho episodio, el referente del Betis encaró al Ingeniero. “El jugador se lo recriminó abiertamente al entrenador. Fue desagradable, pero no presagiaba una ruptura. De hecho, Guardado ha jugado esta temporada igual que siempre”, explicaron.

Pero las cosas subieron de todo en los últimos días al punto de llegar a una situación grave. “Pellegrini cambió a Guardado en el descanso ante el Girona y el jugador se marchó antes del final del partido. Pellegrini se lo recriminó en un entrenamiento posterior y ahí se formó el lío”.

“El jugador, lejos de apocarse y recular, estuvo una media hora recriminándole a Pellegrini muchas cosas, entre otras las salidas de Juanmi y Canales por razones no deportivas, en un golpe de autoridad que no le gustó, entre otros, a Guardado”, complementaron.

Andrés Guardado detalla su pelea con Manuel Pellegrini

Ante la filtración del conflicto, Andrés Guardado decidió sacar la voz y se refirió a lo ocurrido con Manuel Pellegrini. “Somos como un matrimonio, nos queremos mucho y discutimos. Eso no tiene que asustar a nadie. No gusta que se filtren esas tipo de cosas. Pasó, discutimos… pero no es la primera vez que pasa”, dijo a Radio Sevilla.

El mexicano señaló que “Cada uno quiere ganar, queremos lo mejor para el equipo y nada más. Sería un problema tener un problema con el míster porque por el míster estoy aquí”.

“El entrenador tiene derecho a tomar sus decisiones. Hay enfado por la pelea, pero ha habido reconciliciación. Es normal que cuando haya crisis salgan este tipo de informaciones. Para los dos, lo importante es el grupo y el Betis. Con el míster está todo aclarado. No es la primera vez que ocurre, a las anteriores nadie le dio importancia”, añadió.

De hecho, Andrés Guardado recalcó que habló con Manuel Pellegrini. “Tuvimos una conversación, hablamos largo y tendido y nos dijimos las cosas a la cara. Para que las cosas funcionen hay que decirse las cosas a la cara. De humanos es arrepentirse y reconocer que uno de los dos se equivocó”, sentenció.

¿Cuáles son los números de Manuel Pellegrini en el Real Betis esta temporada?

En lo que va de temporada 2023/24, Manuel Pellegrini ha dirigido un total de 28 partidos oficiales con el Real Betis. En ellos ha conseguido 11 triunfos, 10 empates y siete derrotas.

¿Cuándo juega el Betis?

Manuel Pellegrini se olvida de la pelea y se enfoca en levantar el rumbo del Real Betis. El próximo sábado 13 de enero desde las 17:00 horas chocan con el Granada buscando volver al triunfo.

