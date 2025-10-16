Si hay algo que ha sido un verdadero dolor de cabeza para la selección chilena ha sido la falta de gol. Los últimos años han estado marcados por un poder de fuego nulo en ofensiva, algo que se ve perfectamente graficado en tres procesos sin ir a una copa del mundo.

Y ojo, que se ha intentado por todos los medios dar con una solución a este problema. Es más, hasta se apostó por nacionalizar a Fernando Zampedri para que pueda traspasar sus goles de Universidad Católica a la Roja.

Pese a sus 37 años el Toro aceptó la invitación con orgullo, dejando en claro su total compromiso con el país que le permitió hacer historia como futbolista. Y atención, que su idea es seguir siendo un aporte en el equipo de todos.

Zampedri y su compromiso con la selección chilena

En entrevista con Minuto 90 el delantero cruzado aseguró sin tapujos que “hasta el día que me retire, estaré disponible para jugar en la selección chilena”.

“Es una de las cosas más lindas que me pasaron en el fútbol, vestir la camiseta de un país y defenderlo. Se me pone la piel de gallina, fue tremendo”, agregó el atacante.

Fernando Zampedri avisó que estará disponible para la selección chilena hasta que se retire. | Foto: Photosport.

Sobre lo mal que le fue a Chile en las últimas Eliminatorias, el Toro aseguró que “fue en un momento complicado, pero tocó en ese momento nomás. En las más fáciles todos vamos, pero en las más difíciles hay que estar. Me dieron la oportunidad, estaba convencido de que iba a hacer un gol y que podíamos ganar, pero no se dio”.

Para cerrar y apuntando al futuro, Zampedri reveló que “mi contrato con la UC es hasta diciembre, pero no creo que haya problema para continuar. Ojalá que me pueda retirar acá, que me pueda despedir de la gente vistiendo la camiseta de Católica. Yo creo que no va a haber problema para eso”.

Los números de Fernando Zampedri en Universidad Católica

El Toro ha jugado convertido un total de 134 goles en 219 partidos con los cruzados. A nivel de títulos ha ganado dos Campeonatos Nacionales (2020 y 2021) y dos Supercopa (2020 y 2021).

