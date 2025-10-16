Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Selección Chilena

Sempiterno goleador manda un aviso: “Hasta el día que me retire, estaré disponible para jugar en la selección chilena”

Un importante rompe redes como Fernando Zampedri dejó en claro su compromiso con la Roja hasta sus últimos días como futbolista activo.

Por Patricio Echagüe

La Roja tiene un delantero que quiere seguir jugando en el equipo de todos.
© Photosport.La Roja tiene un delantero que quiere seguir jugando en el equipo de todos.

Si hay algo que ha sido un verdadero dolor de cabeza para la selección chilena ha sido la falta de gol. Los últimos años han estado marcados por un poder de fuego nulo en ofensiva, algo que se ve perfectamente graficado en tres procesos sin ir a una copa del mundo.

Y ojo, que se ha intentado por todos los medios dar con una solución a este problema. Es más, hasta se apostó por nacionalizar a Fernando Zampedri para que pueda traspasar sus goles de Universidad Católica a la Roja.

Pese a sus 37 años el Toro aceptó la invitación con orgullo, dejando en claro su total compromiso con el país que le permitió hacer historia como futbolista. Y atención, que su idea es seguir siendo un aporte en el equipo de todos.

Fernando Zampedri rechaza millonario ofrecimiento y adelanta su futuro en la UC: “El cariño que tenemos…”

ver también

Fernando Zampedri rechaza millonario ofrecimiento y adelanta su futuro en la UC: “El cariño que tenemos…”

Zampedri y su compromiso con la selección chilena

En entrevista con Minuto 90 el delantero cruzado aseguró sin tapujos que “hasta el día que me retire, estaré disponible para jugar en la selección chilena”.

“Es una de las cosas más lindas que me pasaron en el fútbol, vestir la camiseta de un país y defenderlo. Se me pone la piel de gallina, fue tremendo”, agregó el atacante.

Fernando Zampedri avisó que estará disponible para la selección chilena hasta que se retire. | Foto: Photosport.

Fernando Zampedri avisó que estará disponible para la selección chilena hasta que se retire. | Foto: Photosport.

Publicidad

Sobre lo mal que le fue a Chile en las últimas Eliminatorias, el Toro aseguró que “fue en un momento complicado, pero tocó en ese momento nomás. En las más fáciles todos vamos, pero en las más difíciles hay que estar. Me dieron la oportunidad, estaba convencido de que iba a hacer un gol y que podíamos ganar, pero no se dio”.

Para cerrar y apuntando al futuro, Zampedri reveló que “mi contrato con la UC es hasta diciembre, pero no creo que haya problema para continuar. Ojalá que me pueda retirar acá, que me pueda despedir de la gente vistiendo la camiseta de Católica. Yo creo que no va a haber problema para eso”.

La opinión más polémica de Rafael Olarra: “Fernando Zampedri tendría que salir de U. Católica”

ver también

La opinión más polémica de Rafael Olarra: “Fernando Zampedri tendría que salir de U. Católica”

Los números de Fernando Zampedri en Universidad Católica

El Toro ha jugado convertido un total de 134 goles en 219 partidos con los cruzados. A nivel de títulos ha ganado dos Campeonatos Nacionales (2020 y 2021) y dos Supercopa (2020 y 2021).

Publicidad
Lee también
Experto señala preocupante diagnóstico de Córdova: "Rasgos de inseguridad"
Selección Chilena

Experto señala preocupante diagnóstico de Córdova: "Rasgos de inseguridad"

Doblan apuesta: revelan monto a pagar por el chileno que revivió en Brasil
Selección Chilena

Doblan apuesta: revelan monto a pagar por el chileno que revivió en Brasil

Revelan el deseo más íntimo de Iván Morales tras su gol ante River
Selección Chilena

Revelan el deseo más íntimo de Iván Morales tras su gol ante River

El potente argumento de la UC contra la reprogramación del clásico universitario
Universidad Católica

El potente argumento de la UC contra la reprogramación del clásico universitario

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo