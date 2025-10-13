La gestión de Pablo Milad en la Federación de Fútbol de Chile no ha dado frutos y ha sido muy malo en los resultados de las selecciones, a tal punto que la Roja terminó en el último lugar de las eliminatorias.

Ahora se busca un nuevo entrenador para el próximo proceso mundialista, algo que a Aníbal Mosa, presidente de Colo Colo, no le parece bien pues piensa que ese nombre debe elegirlo el próximo directorio que llegue a la ANFP, en el segundo semestre del 2026.

“Cuando las selecciones no andan bien, pierden los equipos y fútbol chileno. Tengo buena opinión como persona de Pablo Milad, pero su gestión hace necesario oxigenar a la ANFP. Buscar una nueva mesa, en donde todos nos sintamos tomados en cuenta y haya un nuevo plan de trabajo en la cúpula para llegar a los Mundiales, eso es fundamental”, señaló en Radio Cooperativa el dirigente de Colo Colo.

Agregó Mosa que “el perdedor es el fútbol chileno, no podemos seguir ausentes, no tener la visibilidad que te dan los Mundiales, todas esas cosas. Eso hace que la Liga se deprima, por lo que espero que se conforme una mesa en donde estemos todos representados y se separen la Asociación con la Federación, pues no son compatibles los intereses de ambos. Hay que avanzar en esa separación”.

Aníbal Mosa fue claro: Pablo Milad no debe elegir al nuevo DT de la Roja

El nuevo entrenador no tiene que elegirlo Pablo Milad

Asegura Aníbal Mosa que para tener un buen futuro, hay que esperar que el próximo año se elija a un nuevo directorio en Quilín y recién ahí se designe al entrenador de la selección chilena.

“Hay que que buscar nuevos candidatos y que se comprometan con un proyecto. Esta mesa actual no puede dejar amarrado a una próxima administración contratando a un seleccionador, deben ser responsables de elegir a un nuevo cuerpo técnico los de una nueva mesa“, sostiene el empresario de origen sirio.

Por lo mismo pide que haya calma. “No hay que apurarse, Pablo Milad no se repostulará y la gente nueva llega con nuevos desafíos, ellos deben elegir con los que van a trabajar. Ojalá prime la cordura”, explica.

“Las eliminatorias empiezan el 2027, para qué queremos un entrenador ahora, mejor que sea elegido el segundo semestre del 2026. Sería un error que lo elija esta administración”, cerró Mosa.

