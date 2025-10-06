Patricio Toledo vivió un dramático momento en el nuevo estadio Claro Arena, cuando se desvaneció en la cancha, en una actividad para despedir a los últimos capitanes de Universidad Católica.

Un infarto hizo pasar susto a los hinchas y, en especial, a la familia del ex portero, quien tuvo una tención médica de inmediato que fue fundamental para salvar su vida.

Por lo mismo, el deportista ya está en su casa con su familia, recibiendo los cuidados y el cariño de su gente, donde está siempre acompañado agradeciendo una nueva oportunidad.

Algo que destacó en una breve charla con Redgol, donde cuenta cómo está pasando los días una vez que ya pudo regresar a casa con sus seres queridos.

Patricio Toledo recibió toda la fuerza de los hinchas de Universidad Católica. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Pato Toledo agradece una nueva oportunidad

Patricio Toledo ha comenzado a darse cuenta del momento que vivió junto a los hinchas de Universidad Católica, por lo que es muy reflexivo con su futuro con su familia.

“Estoy tratando de digerir todo, en casa con la familia recuperándome”, explica el ex portero de la UC, quien agradece cada gesto de cariño que ha recibido desde el momento.

Por lo mismo, incluso se ha dado el tiempo de pedir perdón a los más cercanos, por las horas de angustia que han debido pasar por su estado de salud.

“Les di un lindo susto, tengo una segunda oportunidad con mi gente”, dijo con mucha fuerza Pato Toledo.

