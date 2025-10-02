Patricio Toledo sigue en su recuperación en la Clínica Universidad de Los Andes tras sufrir un infarto agudo de miocardio en pleno partido del Adiós Capitanes. Afortunadamente, el ex arquero de U Católica evoluciona favorablemente.

Tal ha sido su mejora, que este viernes 3 de octubre se espera que le den el alta y el querido ex portero de la Roja hable con la prensa. Fue así que otro ídolo de los cruzados dio a conocer una imagen del estado del Pato Toledo a cuatro días del infarto.

Se trata de Ricardo Lunari, otro querido y recordado en San Carlos de Apoquindo, quien realizó una videollamada con su amigo. En su cuenta de Instagram, el argentino festejó la evolución del arquero.

Festeja U Católica: así se encuentra el Pato Toledo hoy

Ricardo Lunari publicó una postal de su diálogo con Patricio Toledo desde la Clínica Universidad de los Andes, sacando aplausos en la familia de U Católica tras su recuperación.

La misma mujer del ex arquero, Ely Serrano, dejó también en claro que su marido evoluciona favorablemente tras el infarto sufrido el domingo pasado. Por eso, agradeció a toda U Católica y quienes pidieron por la salud del Pato.

Publicidad

Publicidad

“Como familia les enviamos con gratitud todo nuestro amor y cariño por no dejar de creer y estar pendientes siempre. Gracias a la Clínica Los Andes y a todos los que contribuyeron; médicos, enfermeros, kines, jefe de seguridad, etc. Gracias y los queremos”, publicó la mujer en sus redes sociales.

Patricio Toledo en el partido del domingo pasado /Photosport

Según TNT Sports, Patricio Toledo será dado de alta este viernes 3 de octubre, cinco días después del terrible momento que preocupó a toda la familia del fútbol chileno tras desplomarse en pleno Claro Arena.

Publicidad