Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Conmoción

Testigo cuenta quienes le salvaron la vida a Patricio Toledo tras muerte súbita: “La intervención de…”

El ex arquero chileno protagonizó una situación angustiante en medio de partido de homenaje en el Claro Arena.

Por Carlos Silva Rojas

El tenso momento que protagonizó el Pato Toledo.
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTEl tenso momento que protagonizó el Pato Toledo.

Una fiesta se preparó en el Claro Arena, donde Universidad Católica le rindió un merecido homenaje a Cristián Álvarez, Milovan Mirosevic y José Pedro Fuenzalida, sin embargo, se produjo un tenso momento durante el partido de exhibición.

En el inicio del compromiso ex arquero de los cruzados Patricio Toledo asustó a todos porque se lanzó al suelo y la situación fue dramática, ya que sufrió una muerte súbita debido a un infarto.

En el recinto de Las Condes se vieron imágenes tensas, pero la rápida reacción de sus compañeros y los médicos ayudó a salvarle la vida al ex seleccionado nacional, quien está internado en la Clínica de la Universidad de Los Andes.

Presidente Gabriel Boric e impacto por muerte súbita de Patricio Toledo en plena cancha: “Fue espeluznante”

ver también

Presidente Gabriel Boric e impacto por muerte súbita de Patricio Toledo en plena cancha: “Fue espeluznante”

Coke Contreras y el tenso momento que vivió Patricio Toledo

Uno de los testigos del momento fue Jorge Contreras, quien habló con RedGol y dio detalles de lo sucedido.

“Ahora quizá estoy un poco más tranquilo por los diagnósticos finales que dieron y nos explicaron todo. Pero sí, fue un momento muy crítico, que no me había tocado vivir, fue un susto muy grande“, dijo el Coke.

Luego, el ex volante contó que la rápida intervención de Gerardo Reynoso y Cristián Álvarez ayudó para salvarle la vida al Pato Toledo.

Publicidad
Momentos de tensión hubo en San Carlos. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Momentos de tensión hubo en San Carlos. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

La intervención de los chiquillos, tanto como Gerardo y Cristián, parece que fueron muy efectivas para ayudarlo en toda la reanimación. Lo vimos todos“, contó Contreras.

“Lo bueno es que ya está en clínica, está en buenas manos y ahí saben cómo actuar. Pero por lo visto tenía una arteria obstruida y eso es lo que le provocó el paro”, cerró.

Publicidad
“Nunca me pude retirar en…”: la emoción del Pato Toledo al ser invitado a jugar por U Católica

ver también

“Nunca me pude retirar en…”: la emoción del Pato Toledo al ser invitado a jugar por U Católica

Lee también
"Nunca me pude...": la emoción del Pato Toledo al ser invitado por la UC
Universidad Católica

"Nunca me pude...": la emoción del Pato Toledo al ser invitado por la UC

Alentador mensaje de Gary tras el infarto que sufrió Patricio Toledo
Universidad Católica

Alentador mensaje de Gary tras el infarto que sufrió Patricio Toledo

Vieja Reinoso relata los minutos de terror tras infarto de Pato Toledo
Universidad Católica

Vieja Reinoso relata los minutos de terror tras infarto de Pato Toledo

¿Dónde ver a Chile vs Japón por el Mundial Sub 20?
Selección Chilena

¿Dónde ver a Chile vs Japón por el Mundial Sub 20?

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo