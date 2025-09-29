Testigo cuenta quienes le salvaron la vida a Patricio Toledo tras muerte súbita: “La intervención de…”

Una fiesta se preparó en el Claro Arena, donde Universidad Católica le rindió un merecido homenaje a Cristián Álvarez, Milovan Mirosevic y José Pedro Fuenzalida, sin embargo, se produjo un tenso momento durante el partido de exhibición.

En el inicio del compromiso ex arquero de los cruzados Patricio Toledo asustó a todos porque se lanzó al suelo y la situación fue dramática, ya que sufrió una muerte súbita debido a un infarto.

En el recinto de Las Condes se vieron imágenes tensas, pero la rápida reacción de sus compañeros y los médicos ayudó a salvarle la vida al ex seleccionado nacional, quien está internado en la Clínica de la Universidad de Los Andes.

Coke Contreras y el tenso momento que vivió Patricio Toledo

Uno de los testigos del momento fue Jorge Contreras, quien habló con RedGol y dio detalles de lo sucedido.

“Ahora quizá estoy un poco más tranquilo por los diagnósticos finales que dieron y nos explicaron todo. Pero sí, fue un momento muy crítico, que no me había tocado vivir, fue un susto muy grande“, dijo el Coke.

Luego, el ex volante contó que la rápida intervención de Gerardo Reynoso y Cristián Álvarez ayudó para salvarle la vida al Pato Toledo.

Momentos de tensión hubo en San Carlos. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

“La intervención de los chiquillos, tanto como Gerardo y Cristián, parece que fueron muy efectivas para ayudarlo en toda la reanimación. Lo vimos todos“, contó Contreras.

“Lo bueno es que ya está en clínica, está en buenas manos y ahí saben cómo actuar. Pero por lo visto tenía una arteria obstruida y eso es lo que le provocó el paro”, cerró.

