Momentos de tensión total se vivieron en el Adiós Capitanes de U Católica, cuando en el partido amistoso se desplomó el ex arquero y emblema del club, el Pato Toledo.
El querido arquerazo que tuvo también la selección chilena fue reanimado por personal médico y trasladado en ambulancia a un recinto asistencial. Ahí, se comunicó el diagnóstico inicial de infarto agudo al miocardio.
Tras confirmarse su estabilización, los jugadores cruzados decidieron seguir la acción en el Claro Arena en homenaje a él. Posteriormente, fue Cristián Álvarez quien comentó los momentos de preocupación y cómo llegó Toledo al duelo.
Patricio Toledo y los días previos a su infarto
Cristián Álvarez, uno de los capitanes de U Católica que se despidió ante su gente en el Claro Arena, contó detalles de la invitación y emoción del Pato Toledo para ir al Adiós Capitanes.
“Primera vez que me toca vivir algo así, con Pato lo vivo de cerca porque trabajo con él. Yo lo invité personalmente porque le dije ‘Pato, quiero que vengas a la despedida’“, partió contando el Huaso.
En relación a la respuesta, Álvarez desclasificó la emoción del Pato Toledo para ir a jugar ante su gente a estadio lleno. Según el relato del capitán cruzado, el arquero no dudó en ir al partido.
“Él (Toledo) me dijo ‘voy, nunca me pude retirar del fútbol en un partido y ahora lo haré, esta también será mi despedida’. Verlo así me partió el corazón, traté de ayudarlo”, cerró Álvarez.