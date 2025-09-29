Es tendencia:
“Nunca me pude retirar en…”: la emoción del Pato Toledo al ser invitado a jugar por U Católica

Cristián Álvarez invitó personalmente al ex meta, quien le confesó su felicidad por jugar ante su gente.

Por Nelson Martinez

Patricio Toledo previo a su infarto en cancha.

Momentos de tensión total se vivieron en el Adiós Capitanes de U Católica, cuando en el partido amistoso se desplomó el ex arquero y emblema del club, el Pato Toledo.

El querido arquerazo que tuvo también la selección chilena fue reanimado por personal médico y trasladado en ambulancia a un recinto asistencial. Ahí, se comunicó el diagnóstico inicial de infarto agudo al miocardio.

Tras confirmarse su estabilización, los jugadores cruzados decidieron seguir la acción en el Claro Arena en homenaje a él. Posteriormente, fue Cristián Álvarez quien comentó los momentos de preocupación y cómo llegó Toledo al duelo.

Patricio Toledo y los días previos a su infarto

Cristián Álvarez, uno de los capitanes de U Católica que se despidió ante su gente en el Claro Arena, contó detalles de la invitación y emoción del Pato Toledo para ir al Adiós Capitanes.

Toledo recibiendo la jineta/Photosport

“Primera vez que me toca vivir algo así, con Pato lo vivo de cerca porque trabajo con él. Yo lo invité personalmente porque le dije ‘Pato, quiero que vengas a la despedida’“, partió contando el Huaso.

En relación a la respuesta, Álvarez desclasificó la emoción del Pato Toledo para ir a jugar ante su gente a estadio lleno. Según el relato del capitán cruzado, el arquero no dudó en ir al partido.

“Él (Toledo) me dijo ‘voy, nunca me pude retirar del fútbol en un partido y ahora lo haré, esta también será mi despedida’. Verlo así me partió el corazón, traté de ayudarlo”, cerró Álvarez.

