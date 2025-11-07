“Lograr mucho más…”: Pato Toledo entrega potente mensaje a Vicente Bernedo por sondeo desde el colista de Argentina

Universidad Católica quiere cerrar de la mejor forma el 2025. El elenco dirigido por Daniel Garnero lucha por conseguir el Chile 2 y meterse directamente a la Copa Libertadores del próximo año.

Sin embargo, los planes podrían cambiar radicalmente por el interés desde Argentina por Vicente Bernedo. El portero de 24 años se ha hecho fundamental en el arco de los cruzados. Si ni la llegada de Darío Melo ha complicado su titularidad.

Por lo mismo se indica que desde Aldosivi siguen de cerca su futuro. Cuadro que marcha penúltimo en el grupo A del torneo clausura y en la tabla anual es último con 27 puntos en 30 partidos disputados.

Ante estos números, el elenco trasandino vería con buenos ojos la posible llegada del golero nacional ya para el 2026, principalmente por su gran proyección y seguridad bajo los tres palos. El tema es que esto afectaría directamente a la UC. Ante ello, un histórico del club decidió enviar un potente recado a Bernedo en este momento de definiciones.

¿Dónde jugará Vicente Bernedo en 2026?

“En este tiempo del fútbol los jugadores jóvenes tienen como objetivo salir a jugar afuera del país. El partir a otro país para jugar, será beneficioso para su rendimiento”, confesó Patricio Toledo en conversación con Redgol.

Bernedo tiene contrato hasta 2027 con Universidad Católica

Pero el histórico meta de la UC decidió entregar un consejo que puede ser clave en la carrera de Vicente Bernedo. “Creo que jugando en Católica puede lograr cosas mucho más importantes (Que en Aldosivi). Si Católica llega a una copa internacional, puede mostrarse y llegar a un equipo mucho mejor en Europa, México o en Argentina”, recalcó el histórico referente cruzó.

“Debería quedarse un par de años más y estar en Católica, para confirmar su calidad y demostrar su rendimiento”, sentenció el Pato. Cabe consignar que Bernedo tiene contrato hasta 2027 y, de no ocurrir ningún inconveniente, será titular este sábado ante La Serena por la Liga de Primera.