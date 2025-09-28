Tras haber sufrido un infarto en medio del partido del Adiós Capitanes, en el Claro Arena, el mundo entero del fútbol chileno se conmocionó por la situación del Pato Toledo.

El ex arquero cruzado se lanzó al piso y fue sacado en ambulancia rumbo a un centro hospitalario. Afortunadamente, tras minutos inciertos, la propia delegación de la franja informó el positivo parte médico del ex meta de la Roja.

“Patricio Toledo sufrió un infarto agudo al miocardio y fue reanimado exitosamente. Se encuentra estable y hablando”, avisó la voz del estadio en el Claro Arena, ante una ovación del público.

Se sigue jugando en homenaje al Pato Toledo

Tras confirmar que el Pato Toledo fue reanimado y se encuentra en recuperación tras sufrir un infarto en cancha, en U Católica tomaron firme decisión para el meta y su público.

“Queremos que se siga jugando y lo haremos en homenaje a Patricio Toledo”, se escuchó por alto parlante del estadio cruzado, donde todo el público celebró la noticia del parte médico de Toledo.

Posterior a eso, los jugadores volvieron a la cancha para trabajo de precompetencia nuevamente, en una emotiva despedida de Cristián Álvarez, Milovan Mirósevic y José Pedro Fuenzalida.

“Continuaremos con este Adiós Capitanes, con dos tiempos de 30 minutos cada uno. Seguimos en esta fiesta con una situación difícil, pero que abordamos de buena manera, ahora con homenaje al querido Pato Toledo“, dijo la voz del Claro Arena.