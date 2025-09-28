Hoy se vivirá uno de los momentos más esperados por la hinchada cruzada: el Adiós Capitanes, evento que tendrá lugar en el Claro Arena y que rendirá homenaje a tres referentes históricos de Universidad Católica: Milovan Mirosevic, José Pedro Fuenzalida y Cristián Álvarez.

La cita reunirá a destacados futbolistas que han dejado huella en la franja, entre los confirmados al partido de despedida se encuentran figuras como Nelson Tapia, José María Buljubasich, Miguel Ponce, Sebastián Rozental y Alfonso Parot, entre otros.

A pesar de la larga lista de jugadores que dirán presente en la cita, hay dos fuertes ausencias. Diego Buonanotte, quien sufrió una lesión y se está recuperando, y Fernando Zampedri, cuya baja fue confirmada por Cristián Álvarez. A pesar de que no dio detalles, esta baja se debería por preocupación pensando en los partidos restantes de la UC.

¿Dónde ver la transmisión de Adiós Capitanes?

Según se reveló, la emisión del partido comenzará a las 16:00 horas y TNT Sports y Max transmitirán el encuentro que reúne a históricas figuras de los cruzados, con comentarios de Cristián Basaure y el relato de Patricio Barrera.

Adiós Capitanes: todos los confirmados

El encuentro se disputará este domingo 28 de septiembre, ofreciendo la despedida en cancha a tres íconos del club. Cristián Álvarez defendió la camiseta durante 17 temporadas, José Pedro “Chapa” Fuenzalida lo hizo por 12 ciclos y Milovan Mirosevic sumó 13 en total, consolidándose como emblemas de la Católica.

Estos son los confirmados para el gran evento deportivo de la Universidad Católica.

José Pedro Fuenzalida

Cristian Álvarez

Milovan Mirosevic

Gerardo Reinoso

Jorge Contreras

Nelson Tapia

Patricio Toledo

José María Buljubasich

Alberto Acosta

Alfonso Parot

Jorge Acuña

Roberto Gutiérrez

Miguel Ponce

Eros Pérez

Fernando Cordero

David Llanos

Polo Quinteros

Rodrigo Valenzuela

Patricio Ormazábal

Felipe Gutiérrez

Arturo Norambuena

Dante Poli

Francisco Arrue

Jorge Varga

Iván Álvarez

Andrés Romero

Marko Biskupovic

Iván Vásquez

Diego Rosende

Jaime Carreño

Francisco Silva

Daniel Pérez

Franco Costanzo

Sebastián Rozental

Jaime Rubilar

Germán Lanaro

Nelson Parraguez

Jorge Aravena

José Luis Villanueva

Ricardo Lunari

Luciano Aued

