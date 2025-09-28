Universidad Católica viviría una fiesta este domingo con el desarrollo del Adiós Capitanes, el último partido de José Pedro Fuenzalida, Milovan Mirosevic y Cristián Álvarez con La Franja en el pecho. Pero el duelo fue suspendido de momento.

Es que cuando se jugaban los 9 minutos, Patricio Toledo, al arco de uno de los equipos, se desplomó solo y se fue al césped del Claro Arena.

De inmediato los jugadores más próximos al ex arquero de la selección chilena llamaron urgente a la ambulancia dando inicios a un tenso momento, angustia que se mantiene hasta ahora, a espera de establecer el estado de Toledo.

Con la ambulancia ya en el terreno de juego, los futbolistas rodearon a Pato Toledo. Es que el ex crack de La Roja incluso debió ser reanimado. De hecho, se pudo ver a La Vieja, Gerardo Reinoso, realizándole respiración artificial en una imagen difícil de borrar.

El Adiós Capitanes se suspendió varios minutos a espera de información sobre el Pato Toledo

Cuando el reloj marcaba los 17′ del encuentro se pudo subir la camilla con el ex arquero a la ambulancia y el vehículo asistencial partió raudo a una clínica cercana a San Carlos de Apoquindo.

Patricio Toledo de desploma en el Adiós Capitanes de la UC. ¡Fuerza Pato, todo el fútbol chileno está contigo!

El periodista de TNT Sports, Jorge Cubillos, manifestó en la transmisión del duelo que “el médico Fernando Yáñez lo alcanzó a ver antes de subir a la ambulancia, y dijo que iba al centro asistencial: yo voy para allá, esperamos que salva todo bien, dijo“.

Por su parte, el locutor del Claro Arena informó por los parlantes: “atención al publico del estadio… se ha tomado la determinación, por respeto a la salud de Patricio Toledo, de aguardar un informe médico de su estado actual para reanudar la actividad“.

Sentencio que “les agradecemos el respeto, compromiso y cariño por nuestros cruzados en esta emergencia y priorizamos la salud de Patricio antes de continuar. Lo prioritario es tener noticias de la salud de Patricio Toledo”.

