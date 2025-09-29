Lo que debía ser una verdadera fiesta terminó transformándose en uno de los momentos más tensos de los últimos años. En la despedida de los capitanes de Universidad Católica, Patricio Toledo sufrió un infarto en pleno partido y se desplomó en la cancha.

El ex arquero presentó problemas físicos que asustaron a todos y por poco las cosas derivan en una tragedia. De no ser por la reacción que tuvo Gerardo Reinoso, el tema pudo ser mucho peor y ahora, ya más en calma, intentan dar vuelta la página.

La Vieja habló luego del lamentable episodio en el Claro Arena y se refirió a lo que fue un actuar clave para mantener al otrora portero con vida. De hecho, hasta el propio equipo médico les hizo saber que, de no ser por ellos, otra sería la historia.

Gerardo Reinoso saca la voz luego de salvarle la vida a Patricio Toledo

El infarto sufrido por Patricio Toledo en la despedida de los capitanes de la UC asustó a todo el fútbol chileno. Gerardo Reinoso fue determinante reanimando al ex portero antes de que llegara el cuerpo médico y reconoció que fueron minutos de terror. “La pasamos mal. Sufrimos mucho. Tuvimos mucho miedo y afortunadamente todo terminó bien“, dijo en conversación con LUN.

Patricio Toledo sufrió un infarto en pleno partido y sus compañeros lo reanimaron para que las cosas no terminaran en tragedia. Foto: Photosport.

La Vieja reveló que apenas lo vio, se dio cuenta de la gravedad de las cosas. “Cuando llegué no respiraba, nada. Lo primero que hice fue hacerle respiración boca a boca, darle aire y ahí justo llegó Cristián Álvarez, que le hacía la activación en el corazón“.

“Fueron minutos eternos. Por ahí fueron segundos, pero así lo estábamos viviendo. Hasta que pudimos lograr que él vuelva a respirar, porque tuvo unas convulsiones como cuando uno se ahoga y saca eso de adentro. hí volvió a respirar. Fue duro, fue feo“, añadió.

Gerardo Reinoso contó mayores detalles y reconoció que los médicos alabaron su actuar para no vivir una tragedia. “El grito de Cristián que también estaba shockeado. ‘Volvé, Pato, volvé’ le gritábamos. Todos lo tratábamos de animar. Nunca dejé de hacerle respiración boca a boca. Le daba aire, aire y aire. Después de un rato, cuando ya se fue con la ambulancia, el doctor nos hace saber que, como el trabajo de todos, eso fue importante para mantenerlo con vida. El docto nos dijo eso. Fue terrible, pero tuvo un final feliz“.

La Vieja explicó que hace un tiempo hizo un curso de RCP que ahora lo deja como el héroe de la jornada. “Es muy bueno saber cómo actuar en estos momentos. Hoy pasó acá pero de repente si no estaban las condiciones, o no había una ambulancia o alguien que lo haya socorrido, la historia quizás hubiese sido otro. Esos segundos son eternos e importantísimos“.

“Hoy damos gracias a Dios que tenemos a Pato Toledo con vida. Tenemos un hermano con vida por todo esto. Por saber qué hacer en los momentos críticos que pueden suceder en el fútbol o en todo ámbito“, complementó.

Finalmente, Gerardo Reinoso reflejó lo especial que era este partido para Patricio Toledo. “Él estaba viviendo esto de una forma impresionante. Parecía un niño, de verdad. Y lo veo a él a diario y me contaba cómo se estaba preparando para este partido. Incluso jugó con su camiseta antigua, con la que le gusta jugar a él“.