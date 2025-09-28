El presidente de Cruzados y mandamás de Universidad Católica, Juan Tagle, entregó nuevos antecedentes sobre el estado de salud del ex arquero Patricio Toledo. El otrora meta de la selección chilena se desplomó en pleno partido del Adiós Capitanes.

En medio del duelo de despedida de José Pedro Fuenzalida, Cristian Álvarez y Milovan Mirosevic, Pato Toledo sufrió un paro cardiorrespiratorio que hizo pasar a todo el Claro Arena y el fútbol chileno largos minutos de angustia.

“Las próximas 72 horas son de cuidado, está consciente y está hablando. Temimos algo más grave, pero estamos todos con él cómo la familia cruzada que somos, y de seguro todo el fútbol chileno. Fue una situación grave, pero está estable y con pronóstico favorable“, dijo Tagle.

ver también ¡Fuerza cruzado! Revelan parte médico del Pato Toledo tras desplomarse en amistoso de U Católica

Las palabras del médico

Tagle Agregó que “quiero destacar la reacción de nuestro equipo de emergencia y médico, fue una reacción que en el poco tiempo hemos tenido que probar este estadio. Fue una situación dramática, estamos con la emoción fuerte, pero con la alegría que el Pato ha evolucionado bien“.

Pato Toledo sigue grave, pero bajo observación médica tras sufrir una muerte súbita y ser reanimado en medio del Adiós Capitanes de la UC.

Por su parte, el doctor Francisco Espinoza, director clínico de la Clínica Universidad de Los Andes, informó que “Patricio Toledo ingresó a las 18:07 horas a nuestro servicio de urgencia con el diagnóstico de un paro cardiorrespiratorio, recuperado“.

Publicidad

Publicidad

Añadió que “está grave en este momento. Desde el ingreso estuvo cerca de 50 minutos bajo la atención de nuestro equipo de rescate y urgencias. El diagnóstico que manejamos por el momento es que el paro cardiorrespiratorio fue provocado por un infarto agudo al miocardio“.

ver también El durísimo y angustiante momento de Pato Toledo, la Católica y el fútbol chileno en el Adiós Capitanes de la UC

El facultativo sentenció que “por ese motivo nuestros equipos cardiológicos vinieron a la clínica rápidamente. Se movilizaron todos los recursos humanos y tecnológicos. El paciente fue trasladado al pabellón de hemodinamia, donde los equipos cardiológicos lo que van a hacer es intentar desobstruir esa arteria coronaria que se encuentra obstruida provocando el infarto”.