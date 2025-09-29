Presidente Gabriel Boric e impacto por muerte súbita de Patricio Toledo en plena cancha: “Fue espeluznante”

Universidad Católica organizó una fiesta este domingo en el Claro Arena para despedir a Milovan Mirosevic y Cristián Álvarez, partido que pudo terminar en tragedia.

Al inicio del encuentro el ex arquero Patricio Toledo se desvaneció en pleno terreno de juego, generando impacto entre los asistentes, quienes no sabían lo que ocurría.

El ex seleccionado nacional fue trasladado de urgencia a la Clínica de la Universidad de Los Andes, donde el director médico del establecimiento, Francisco Espinoza, dio a conocer su grave estado de salud.

“Patricio ingresó a las 18:07 al servicio de urgencias de la Clínica Universidad de Los Andes, con un paro cardiorrespiratorio recuperado, de una muerte súbita recuperada, producto de un infarto agudo al miocardio“, explicó el médico.

Gabriel Boric sufrió con el infarto de Pato Toledo

Uno de los miles de espectadores que sufrió con el desvanecimiento de Patricio Toledo fue el Presidente Gabriel Boric, hincha de la UC quien se encontraba en el estadio.

El Mandatario tuvo palabra para lo sucedido en Las Condes: “yo soy de la generación que se acuerda del Pato Toledo jugando en los 90, dándolo todo por Católica después de Marco Cornez“.

Gabriel Boric en el amistoso Adiós Capitanes. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

“Lo que pasó hoy fue espeluznante, de una incertidumbre brutal y saber que estaba bien le da una alegría, le da una mística a este momento tremendo“, agregó.

Para cerrar, Boric indicó que “acá se nota que hay una familia, había 30 a 40 años de fútbol juntos, un estadio lleno, la dirigencia también poniéndose, es muy bonito. Le mandamos un abrazo gigante al Pato, mis respetos”.

