Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Conmoción

Presidente Gabriel Boric e impacto por muerte súbita de Patricio Toledo en plena cancha: “Fue espeluznante”

El Mandatario fue uno de los tantos testigos que sufrió con el momento de tensión que protagonizó el ex arquero en partido amistoso.

Por Carlos Silva Rojas

Gabriel Boric fue al Claro Arena.
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTGabriel Boric fue al Claro Arena.

Universidad Católica organizó una fiesta este domingo en el Claro Arena para despedir a Milovan Mirosevic y Cristián Álvarez, partido que pudo terminar en tragedia.

Al inicio del encuentro el ex arquero Patricio Toledo se desvaneció en pleno terreno de juego, generando impacto entre los asistentes, quienes no sabían lo que ocurría.

El ex seleccionado nacional fue trasladado de urgencia a la Clínica de la Universidad de Los Andes, donde el director médico del establecimiento, Francisco Espinoza, dio a conocer su grave estado de salud.

“Patricio ingresó a las 18:07 al servicio de urgencias de la Clínica Universidad de Los Andes, con un paro cardiorrespiratorio recuperado, de una muerte súbita recuperada, producto de un infarto agudo al miocardio“, explicó el médico.

Juan Tagle y el médico entregaron nueva información sobre el delicado estado de salud de Pato Toledo

ver también

Juan Tagle y el médico entregaron nueva información sobre el delicado estado de salud de Pato Toledo

Gabriel Boric sufrió con el infarto de Pato Toledo

Uno de los miles de espectadores que sufrió con el desvanecimiento de Patricio Toledo fue el Presidente Gabriel Boric, hincha de la UC quien se encontraba en el estadio.

El Mandatario tuvo palabra para lo sucedido en Las Condes: “yo soy de la generación que se acuerda del Pato Toledo jugando en los 90, dándolo todo por Católica después de Marco Cornez“.

Publicidad
Gabriel Boric en el amistoso Adiós Capitanes. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Gabriel Boric en el amistoso Adiós Capitanes. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Lo que pasó hoy fue espeluznante, de una incertidumbre brutal y saber que estaba bien le da una alegría, le da una mística a este momento tremendo“, agregó.

Para cerrar, Boric indicó que “acá se nota que hay una familia, había 30 a 40 años de fútbol juntos, un estadio lleno, la dirigencia también poniéndose, es muy bonito. Le mandamos un abrazo gigante al Pato, mis respetos”.

Publicidad
¡Fuerza cruzado! Revelan parte médico del Pato Toledo tras desplomarse en amistoso de U Católica

ver también

¡Fuerza cruzado! Revelan parte médico del Pato Toledo tras desplomarse en amistoso de U Católica

Lee también
"Nunca me pude...": la emoción del Pato Toledo al ser invitado por la UC
Universidad Católica

"Nunca me pude...": la emoción del Pato Toledo al ser invitado por la UC

Alentador mensaje de Gary tras el infarto que sufrió Patricio Toledo
Universidad Católica

Alentador mensaje de Gary tras el infarto que sufrió Patricio Toledo

Vieja Reinoso relata los minutos de terror tras infarto de Pato Toledo
Universidad Católica

Vieja Reinoso relata los minutos de terror tras infarto de Pato Toledo

"Vengo con...": Assadi y una revelación que asusta a los hinchas de la U
U de Chile

"Vengo con...": Assadi y una revelación que asusta a los hinchas de la U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo