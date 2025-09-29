El mundo del fútbol chileno se une transversalmente por el Pato Toledo. El querido ex arquero de la Roja sufrió un infarto agudo al miocardio, en plena cancha del Claro Arena durante el amistoso del “Adiós Capitanes”.

Y pese a que el parte médico de hoy ratifica que está “estable dentro de su gravedad”, el referente de U Católica sigue luchando por su vida y más que nunca lleno de cariño. Así lo dejó en claro su mujer, Ely Serrano.

La esposa del ex arquero publicó un sentido mensaje en redes sociales dedicado a Toledo, llenándose de apoyo de la familia del fútbol chileno pidiendo por la recuperación de su marido.

La mujer del Pato Toledo actualiza su salud

Ely Serrano, esposa de Patricio Toledo, ocupó sus redes sociales para dejar un emotivo mensaje para su marido, además de actualizar cómo sigue su recuperación tras el infarto en cancha.

“Vamos mi flaquito amado , Dios está contigo. Eres un gran ser humano , el mejor papá y abuelo. El mejor compañero de vida. Te amamos”, partió escribiendo Serrano, en una de las publicaciones.

Tras eso, la mujer del Pato Toledo le contó a quienes piden por la recuperación del ex jugador que tras el infarto “mi Patito pasó buena noche, lo vimos y está cansado, lúcido y luchando”.

“Nos queda aún este camino. Gracias por sus innumerables muestras de amor. Sigan orando”, pidió Ely Serrano, en un difícil momento familiar por la salud del querido ex portero chileno.

