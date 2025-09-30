Entregan nuevo parte médico de Patricio Toledo tras sufrir infarto: “evolución favorable”

Universidad Católica entregó un nuevo parte sobre la situación de Patricio Toledo. El histórico portero de los cruzados sufrió un infarto agudo al miocardio y tuvo que ser atendido de urgencia en la cancha del Claro Arena.

Esto provocó un amplio operativo por el estado de salud del ex arquero y finalmente pudo ser hospitalizado en la Clínica Universidad de Los Andes. Desde dicho recinto se informó de la evolución del referente de la UC.

“​El reporte indica que el paciente ha respondido positivamente al tratamiento y se someterá a nuevos exámenes para evaluar su eventual traslado a una unidad de menor complejidad”, detallaron a través de la cuenta oficial de los cruzados.

“Su​ familia nos ha transmitido su optimismo y tranquilidad ante la buena respuesta y el avance que ha presentado el ex jugador. ​Reiteramos nuestros deseos de pronta recuperación y agradecemos las muestras de cariño”, agregaron enfatizando el cariño y respeto de los hinchas, lo que quedó en evidencia en la despedida de los capitanes donde toda la hinchada de la UC ovacionó al Pato Toledo.

Por lo que ahora se hacen primordiales las próximas horas ya que se realizarán nuevos estudios para determinar si es posible el traslado del portero de 63 años.

¿Qué pasó con Pato Toledo?

El ex portero Patricio Toledo protagonizó el partido de la despedida de los capitanes de Universidad Católica. El referente de la UC fue invitado por Cristián Álvarez al partido en el Estadio Claro Arena.

En el encuentro disputado el pasado 28 de septiembre sufrió un infarto y cayó al suelo, lo que provocó la rápida reacción de sus colegas. Entre ellos Gerardo Reynoso quien asistió de inmediato al multicampeón con la UC y que también defendió el arco de la Roja.

“Hoy avanzamos un poquito en este proceso, hay fe, hay esperanza de que vendrán días bonitos para nosotros. Dios nos da esa fortaleza y sus oraciones lo tienen vibrando alto”, agradeció su esposa, Elizabeth Serrano. Por lo que ahora se espera su evolución en los próximos días y que pueda retomar su vida normal.

